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Judacular İdlib şehitlerini andı

EGO Spor Judo Takımı, İdlib’deki alçak saldırıda şehit düşen askerlerimizi unutmadı. Sporcular, antrenman öncesi "Milletimizin Başı Sağ Olsun" yazılı pankart açtı. 
Judacular İdlib şehitlerini andı

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Judo Takımı, Suriye'nin İdlib kentinde Rusya destekli Esed rejim güçlerinin düzenlediği alçak hava saldırısında şehit olan kahraman askerlerimizi unutmadı.  

GÖREVE HAZIRIZ
Sporcular, antrenman öncesi şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından "Milletimizin Başı Sağ Olsun" yazılı pankart açıldı. Terörü lanetleyen ve Mehmetçiğe destek mesajı veren EGO’nun sporcuları, “Katil Esed ve destekçilerini bir kez daha kınıyoruz. Bilsinler ki şehitler ölmez, vatan bölünmez. Buradan devletimize, ordumuza çağrıda bulunuyoruz; gerek olduğu takdirde bizde göreve hazırız” dedi.

MERT YILMAZ/ İLKSAYFA

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