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Judo Şampiyonu madalyasını Başkan Baki Demirbaş'a takdim etti

Minikler Balkan Judo Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönen Çubuklu milli sporcu Tuana Gülenay, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ı ziyaret etti.
Judo Şampiyonu madalyasını Başkan Baki Demirbaş'a takdim etti

Romanya'nın Timisoara kentinde düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan'ın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden gelen sporcuların arasından sıyrılarak 48 kiloda altın madalya alma onuruna sahip olan minik judocu Tuana Gülenay, antrenörü Ahmet Koçyiğit ile birlikte Başkan Demirbaş’a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Judo takımının başarılarından mutlu olduğunu dile getiren Demirbaş, sporculardan Avrupa ve dünya şampiyonluğu beklediğini söyledi.

Sporcularından Gülenay'ın elde ettiği başarıyla Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkını elde ettiğini belirten antrenör Ahmet Koçyiğit de "Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'a bizlere verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kendilerinin verdiği hedeflere ulaşmak için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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