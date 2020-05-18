  • BIST 101.983
  • Altın 383,543
  • Dolar 6,8713
  • Euro 7,4919
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 21 °C
»

Julien Sütunu leyleğini bekliyor

Ulus’ta yer alan tarihi Julien Sütunu leyleğini bekliyor.  Üzerindeki yuva ile özdeşleşen sütun, bir süredir yuvanın yıkılmasıyla leyleksiz kalmıştı. ASBÜ yetkilileri duruma müdahale ederek sütuna yeniden yuva yerleştirdi. 
Julien Sütunu leyleğini bekliyor

Ankara’nın tarihi simgelerinden Julien Sütunu leyleğini bekliyor. Yıllardır üzerindeki leylek yuvasıyla anılan sütün son dönemlerde yuvanın yıkılması ile birlikte yuvasız kalmış ve uzun yılardır hiçbir leylek sütuna uğramamıştı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ise leyleklerin tekrar gelmesi için harekete geçerek sütuna yeniden leylek yuvası yerleştirdi. 

97259427_2834344196687540_598086505344270336_o.jpg

UZUN YILLARDIR LEYLEKSİZDİ
Ankara kent merkezinde leyleklerin yuva kurdukları yerler bir süredir boş. Bunların başında da Ankara'nın tarihi simgelerinden olan Jülien Sütunu geliyor. Belkıs Anıtı ve Leylekli Minare adıyla anılan sütunun üstündeki leylek yuvası bir süre önce ortadan kayboldu. Yuvanın kaybolması ile ilgili çevre esnafı ise bir dizi iddialarda bulunmuş, bu iddiaları gazetemiz aracılığı ile dile getirmiştik. 

96361411_2834344043354222_6697239463539507200_o-001.jpg

KALDIRILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Çevre esnafı leyleklerin etrafı pislettiği için yuvanın bölgedeki yetkililer tarafından söktürüldüğünü, bazı bölge esnafı ise restore sırasında yuvanın kaldırıldığını iddia etmişti.

ÇÖZÜM ASBÜ’DEN
ASBÜ sınırları içerisinde yer alan sütuna çözüm ise ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’dan geldi.  Arıcan’ın talimatıyla sütuna yeniden leylek yuvası konuldu. ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, yaptığı açıklamada, “Üniversite olarak tarihi, kültürel ve manevi mekanlarla iç içeyiz.  Buna doğal yaşamıda eklemek istedik. Uzman arkadaşlarımızla istişarede bulunduk, leyleklerin yeniden geleceği yönünde intiba edindik.  Ankara'nın simgesi olan sütunun üstündeki leylek yuvasıyla da o eski günlerine kavuşmasını arzu ettik. Bunun için bu yuvayı yeniden hayata geçirdik. Leyleğimizi dört gözle bekliyoruz” dedi.

96426985_2834343800020913_2720818531695329280_o.jpg

PULLARDA VE KARPOSTALLARDA YER ALMIŞTI
Adres soranlara "leylek yuvasının ora" şeklinde tarifi yapılan veya "Belkıs Minaresi" olarak da bilinen Ulus'taki tarihi sütunla özdeşleşen leylek yuvası, bütünleştiği tarihi sütunla başkenti simgeleyen posta pulları ve kartpostallarda da yer almıştı.

leylekic.jpg
 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lig Ne Olacak? Futbolda Coronavirüs Korkusu Devam Ediyor18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:27
  • Ankara tek yürek kampanyasına destek: 20 milyon liraya yaklaştı18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:44
  • Ankara hava durumu 18 Mayıs 202018 Mayıs 2020 Pazartesi 09:30
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:10
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 18 Mayıs 2020 - ASKİ18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:09
  • Elektrik Kesintisi 18 Mayıs 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:09
  • Su Kesintisi 18 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ18 Mayıs 2020 Pazartesi 09:09
  • Afrika sıcakları geliyor: Başkent’te 86 yıllık sıcaklık rekoru kırılabilir17 Mayıs 2020 Pazar 16:35
  • İki akaryakıt devinin işte yeni sahibi17 Mayıs 2020 Pazar 16:34
  • Afrika sıcakları geliyor sıcaklıklar rekor kıracak: İşte il il sıcaklıklar17 Mayıs 2020 Pazar 16:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti