Ulus’ta yer alan tarihi Julien Sütunu leyleğini bekliyor. Üzerindeki yuva ile özdeşleşen sütun, bir süredir yuvanın yıkılmasıyla leyleksiz kalmıştı. ASBÜ yetkilileri duruma müdahale ederek sütuna yeniden yuva yerleştirdi.

Ankara’nın tarihi simgelerinden Julien Sütunu leyleğini bekliyor. Yıllardır üzerindeki leylek yuvasıyla anılan sütün son dönemlerde yuvanın yıkılması ile birlikte yuvasız kalmış ve uzun yılardır hiçbir leylek sütuna uğramamıştı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ise leyleklerin tekrar gelmesi için harekete geçerek sütuna yeniden leylek yuvası yerleştirdi.

UZUN YILLARDIR LEYLEKSİZDİ

Ankara kent merkezinde leyleklerin yuva kurdukları yerler bir süredir boş. Bunların başında da Ankara'nın tarihi simgelerinden olan Jülien Sütunu geliyor. Belkıs Anıtı ve Leylekli Minare adıyla anılan sütunun üstündeki leylek yuvası bir süre önce ortadan kayboldu. Yuvanın kaybolması ile ilgili çevre esnafı ise bir dizi iddialarda bulunmuş, bu iddiaları gazetemiz aracılığı ile dile getirmiştik.

KALDIRILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Çevre esnafı leyleklerin etrafı pislettiği için yuvanın bölgedeki yetkililer tarafından söktürüldüğünü, bazı bölge esnafı ise restore sırasında yuvanın kaldırıldığını iddia etmişti.

ÇÖZÜM ASBÜ’DEN

ASBÜ sınırları içerisinde yer alan sütuna çözüm ise ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’dan geldi. Arıcan’ın talimatıyla sütuna yeniden leylek yuvası konuldu. ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan , yaptığı açıklamada, “Üniversite olarak tarihi, kültürel ve manevi mekanlarla iç içeyiz. Buna doğal yaşamıda eklemek istedik. Uzman arkadaşlarımızla istişarede bulunduk, leyleklerin yeniden geleceği yönünde intiba edindik. Ankara'nın simgesi olan sütunun üstündeki leylek yuvasıyla da o eski günlerine kavuşmasını arzu ettik. Bunun için bu yuvayı yeniden hayata geçirdik. Leyleğimizi dört gözle bekliyoruz” dedi.

PULLARDA VE KARPOSTALLARDA YER ALMIŞTI

Adres soranlara "leylek yuvasının ora" şeklinde tarifi yapılan veya "Belkıs Minaresi" olarak da bilinen Ulus'taki tarihi sütunla özdeşleşen leylek yuvası, bütünleştiği tarihi sütunla başkenti simgeleyen posta pulları ve kartpostallarda da yer almıştı.





Emrah Özcan/İLKSAYFA