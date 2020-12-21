  • BIST 1.396
  • Altın 468,374
  • Dolar 7,6910
  • Euro 9,3868
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 0 °C
»

Jüpiter ve Satürn bu gece gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak

Jüpiter ve Satürn, ay sonunda "büyük birleşme" olarak bilinen buluşmayla gökyüzünde "tek bir yıldız" gibi parlayacak.
Jüpiter ve Satürn bu gece gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak

LiveScience'ın haberine göre, iki gaz devi gezegenin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması bu gece yaşanacak. 

Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi.

Avustralya'da Monash Üniversitesinde görevli gökbilimci Michael Brown, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını söyledi.

Brown, 1623'teki "büyük birleşmenin", gezegenler Güneş'e çok yakın olduğundan Dünya'dan izlenmesinin mümkün olmadığını, iki gezegenin "izlenebilir bu çok samimi görüntüyü" 1226 yılı mart ayında verdiği belirtildi.

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi21 Aralık 2020 Pazartesi 11:17
  • Hatice Yıldırım'ın damadı FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kaçışına yardım ettiği gerekçeli kararda21 Aralık 2020 Pazartesi 11:16
  • Erdoğan, skandal sözler sonrası harekete geçti21 Aralık 2020 Pazartesi 11:06
  • Kurdukları çadırlarda kumar oynayan 12 kişiye 50 bin lira ceza21 Aralık 2020 Pazartesi 11:02
  • Arkadaşı çiftlik evinde alıkoymada tutuklu sayısı 6 oldu21 Aralık 2020 Pazartesi 11:01
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden yeğeni toprağa verildi21 Aralık 2020 Pazartesi 10:57
  • Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi21 Aralık 2020 Pazartesi 10:36
  • Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi21 Aralık 2020 Pazartesi 10:35
  • Bakan Selçuk: 'İş'te Anne Projesi'nden 42 binden fazla kadınımız yararlandı21 Aralık 2020 Pazartesi 10:24
  • Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihara kalkıştı 21 Aralık 2020 Pazartesi 10:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti