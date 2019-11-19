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Jüpiter'in uydusu Europa'da su buharı bulundu

Bilim insanları, Jüpiter'in uydusu Europa'nın atmosferinde su buharı bulunduğunu bildirdi.
Jüpiter'in uydusu Europa'da su buharı bulundu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansını (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezinden bilim insanları, Hawaii eyaletindeki W. M. Keck Gözlemevinin Tayfölçer Keşif Teleskobu'yla yaptıkları gözlemlerin sonuçlarını "Nature Astronomy" dergisinde paylaştı.

İtalyan gökbilimci Lucas Paganini'nin önderlik ettiği araştırma ekibi, 2016 ve 2017'de yaptıkları ölçümlerde uydunun atmosferinde su buharı izlerine rastlandığını bildirdi.

Araştırmacılar, Europa'nın atmosferdeki su buharının saniyede 2 bin 360 litre su üretebilecek miktarda olduğunu kaydetti.

Bilim insanları, su buharının varlığının gezegende sıvı halde su bulunabileceğinin işareti olduğunu değerlendiriyor.

Su buharının, yüzeyi kalın buz tabakasıyla kaplı Europa'yı kahverengi damarlar şeklinde çizen gayzer oluklarından çıktığı tahmin ediliyor.

Su buharı, uydunun buzul kabuğunun altında bir yüzey altı okyanusu olabileceğine dair teoriyi destekliyor.

Öte yandan su buharının yüzey buzunun bazı kısımlarının erimesiyle veya Jüpiter'in güçlü radyasyon alanının yüzeyden kopardığı buz parçalarının dağılmasıyla oluşmuş olabileceği de değerlendiriliyor.

Europa 1610'da keşfedilmişti

Jüpiter'in 79 uydusundan biri olan Europa, 1610'da İtalyan gökbilimci Galileo Galilei tarafından keşfedilmişti.

NASA'nın Voyager 2 uzay aracı 1979'da Europa'ya yakın geçiş yaparak uydunun ilk yörünge fotoğraflarını çekmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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