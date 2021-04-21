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Juventus Başkanı Agnelli: Süper Lig projesinin yüzde 100 başarıya ulaşma şansı var

Futbolda Avrupa Süper Ligi girişimini başlatan 12 kulüpten biri olan Juventus'un başkanı Agnelli, bu oluşuma dahil olan kulüpler arasında sarsılmaz bir anlaşma bulunduğunu ve bu konuda ilerlemeye devam edeceklerini söyledi.
Juventus Başkanı Agnelli: Süper Lig projesinin yüzde 100 başarıya ulaşma şansı var

Yaptıkları çıkışla futbol dünyasını sarsan Avrupa Süper Ligi oluşumunun başkan yardımcısı ve Juventus Başkanı Andrea Agnelli, İtalyan La Repubblica ve Corriere dello Sport gazetelerine ortak bir demeç verdi.

La Repubblica gazetesinin Avrupa Süper Ligi'ni oluşturan İngiliz takımlarının ayrılmasıyla projenin batma riski olup olmadığı sorusu üzerine Agnelli, "Kulüplerimiz arasında bir kan paktı var. Süper Lig projesinin yüzde 100 başarıya ulaşma şansı var. İlerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Süper Ligi'nin bir elit proje olarak Avrupa futbolunu bir halk sporu olmaktan çıkarıp, zengin sporu haline getireceğiyle ilgili eleştiriler hatırlatılan Agnelli, "Hayır. Biz, futbol piramidinin her basamağına katkı sağlayacak, kaynakların diğer kulüplere dağıtımını artırabilecek ve her yıl diğerlerinin futbol kurumları ile diyalog yoluyla belirleneceği 5 kulübe daha yer açarak, dünyanın en güzel şampiyonasını yaratmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonlarının kimse için tehdit olmadığını vurgulayan Agnelli, "Hiçbir tehdit yok. Aksine ulusal lig ve kupalara devam etme iradesi tam olarak var." dedi.

Andrea Agnelli, gençlerin büyük maçlar izlemek istediğini de savundu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile görüşüp görüşemeyecekleri sorusu yöneltilen Agnelli, "Bu bizim umudumuz. Biz, FIFA ve UEFA başkanlarına diyalog kurmak için yazdık." ifadesini kullandı.

Diyaloğa açık oldukları mesajını veren Juventus Başkanı, diyaloğun sorunları çözmek için bir araç olduğunu dile getirdi.

Agnelli, Avrupa Süper Ligi girişiminin son 20-30 yıllık bir sürede olgunlaştığını ve son olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının futbol dünyasına etkisinin halen tam olarak anlaşılamadığını kaydetti.

Agnelli, futbolun sadece bir oyun olmadığını, endüstriyel bir boyutunun da olduğunu dile getirirken, bu nedenle bir istikrara sahip olması gerektiğini söyledi.

Juventuslu oyuncular nasıl karşıladı?
Juventuslu oyuncuların Avrupa Süper Ligi'ni nasıl karşıladığı sorusuna Agnelli, "Bana ne zaman başlayacağını sordular." yanıtını verdi.

Corriere dello Sport gazetesi de Agnelli’nin Avrupa Süper Ligi girişimini açıklarken, bunun kesinlikle ulusal ligler için bir tehdit olmadığı, bu oluşumun her zaman resmi kurumlarla diyalogdan yana olduğu, AB anlaşmalarına uygun olduğu ve ayrıca futbolun genç kuşaklara yönelik bir cazibe krizi yaşadığı görüşlerini aktardı.

Kendilerine karşı popülizmden çok çekindiğini, kimsenin içinde bulundukları tekelci düzeni dikkate almadığını ifade eden Agnelli, "Bizim aldığımız yanıt tehdit oldu. Bir çalışanın işini yapmasını engellemek çok ciddi bir durumdur. Her şekilde endişeliyiz. Bizimkisi yeni bir yaklaşım. AB anlaşmalarınca garanti edilmiş yeni bir özgürlük. Biz bu tekel durumundan çıkmak istiyoruz. Burada kuralları koyanlar aynı zamanda takımlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin 2010’dan beri futbolun içinde olduğunu hatırlatan Agnelli, "Juventus, 2010’da sistemden 100 milyon avro alıyordu, 2020-21'de de 100 milyon avro alıyor. 11 senelik gelişim sürecinde hep aynı meblağ. Bizim bu sürede ciromuz 170'ten 550'ye, yatırımlarımız 450 milyon avroya ulaştı. Cristiano'yu (Ronaldo) İtalya'ya getirdik. Onun varlığı sayesinde diğer kulüplerin de gişe gelirleri 4 milyon avroyu buldu." yorumunu yaptı.

Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo'yu transfer edip etmemekten pişman olup olmadığı sorusunu ise Agnelli, "Asla. Yarın sabah yine yaparım." şeklinde cevapladı.

Teknik direktör Andrea Pirlo için de mi aynı şeyi düşünüp düşünmediği sorulan Agnelli, "Onun için de" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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