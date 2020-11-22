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Juventus, Cagliari engelini Ronaldo'nun golleriyle aştı

Serie A'nın 8. haftasında Juventus, konuk ettiği Cagliari'yi Ronaldo'nun 4 dakika arayla attığı gollerle 2-0 yendi.
Juventus, Cagliari engelini Ronaldo'nun golleriyle aştı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında Juventus, konuk ettiği Cagliari'yi 2-0 yendi.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında ev sahibi Juventus, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 38. dakikada 1-0 öne geçti. Bu golden 4 dakika sonra Ronaldo bir kez daha fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

İlk yarı Juventus'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca Juventus, Cagliari’yi ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Cristiano Ronaldo, 5. lig maçında 8. golünü atmış oldu.

Merih Demiral  mücadelede 90 dakika forma giydi
Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral da ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi.

Bu galibiyetle Juventus, ligde puanını 16'ya yükseltti ve maç eksiği olan lider Milan'ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Cagliari ise ligdeki 4. yenilgisini alırken 10 puanla 11. basamakta yer buldu.

Serie A'da gün içinde iki maç daha oynandı. Lazio deplasmanda Crotone'u 2-0 mağlup ederken Spezia ile Atalanta ise golsüz berabere kaldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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