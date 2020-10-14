  • BIST 1.189
  • Altın 484,322
  • Dolar 7,9052
  • Euro 9,2865
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 19 °C
»

Juventus maçına çıkmayan Napoli hükmen mağlup sayıldı

İtalya Serie A yönetimi, ligin 3. haftasında oynanması gereken Juventus-Napoli müsabakasında, maç saatinde sahada olamayan Napoli takımını hükmen yenik sayarken, 1 puan silme cezası verdi.
Juventus maçına çıkmayan Napoli hükmen mağlup sayıldı

Serie A Lig Yönetimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, konuyu inceleyen Serie A Spor Hakimi Gerardo Mastrandrea, 4 Ekim'de oynanması gerekirken, konuk takımın sahada bulunmaması sebebiyle oynanmayan Juventus-Napoli maçına dair kararını verdi. 

Mastrandrea, maçın başlama saatinde Torino'daki Allianz Stadı'nda hazır bulunmayan Napoli'nin 3-0 yenik sayılmasına hükmederken, ayrıca mavi-beyazlı takıma İtalya Futbol Federasyonunun (FIGC) Covid-19 salgını döneminde lig maçlarının yapılabilmesine yönelik daha önce belirlenen ve kulüplerin de kabul ettiği protokolüne uymaması sebebiyle 1 puan silme cezası verdi. 

Söz konusu kararın gerekçesinde, Napolili yerel sağlık makamlarının 3 Ekim'de mavi-beyazlı ekipteki Covid-19'lu oyunculara yönelik ilk kararında takıma seyahat yasağı getirmediği ve Napoli takımının, Torino'ya gidebilecek durumda olduğuna işaret edildi. Yerel sağlık makamlarının ek kararları gelmeden önce mavi-beyazlı takımın, zaten Torino'da olması gerektiği, bu nedenle Napoli'nin fikstürdeki maçını kaçırmak için geçerli mücbir bir sebebi olmadığı ifade edildi. 

Napoli'nin söz konusu hükmen mağlubiyet ve puan silme cezasına itiraz edeceği belirtildi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anadolu Efes Litvanya deplasmanında14 Ekim 2020 Çarşamba 11:49
  • Kayserispor, Sivasspor maçına hazırlanıyor14 Ekim 2020 Çarşamba 09:44
  • Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere'ye yenildi14 Ekim 2020 Çarşamba 09:03
  • Beşiktaş'ta Mirin, Douglas, Boyd ve Lens'in lisansı çıkarılmadı14 Ekim 2020 Çarşamba 09:02
  • Spor federasyonlarından Bakan Kasapoğlu'nun Hatay çağrısına destek14 Ekim 2020 Çarşamba 09:01
  • Hatayspor'da üç futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı13 Ekim 2020 Salı 23:04
  • A Milli Takım'da Sırbistan maçı hazırlıkları tamamlandı13 Ekim 2020 Salı 20:49
  • MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten minik taraftara hediye forma13 Ekim 2020 Salı 19:51
  • Buz hokeyinde ligler kasım ayında başlıyor13 Ekim 2020 Salı 11:17
  • Zenit'in THY Avrupa Ligi'ndeki iki maçı Kovid-19 nedeniyle oynanmayacak13 Ekim 2020 Salı 11:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti