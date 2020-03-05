Kabe'de koronavirüs nedeniyle tavaf durdu

İslam aleminin hac vazifesini yerine getirdiği Kabe'de koronavirüse karşı ilaçlama yapıldı. Binlerce insanın hayatını kaybettiği virüs salgınına karşı yurt dışından ve yurt içinden umre ziyaretleri durdurulmuştu.

Koronavirüsün görüldüğü Suudi Arabistan'da, virüse karşı koruma tedbirleri kapsamında Kabe'de ilaçlama ve ayrıntılı temizlik yapıldı. Temizlik esnasında tavaf bir süreliğine durduruldu.

Kabe'nin çevresi ilk kez bu denli boş kaldı. O anlar objektiflere böyle yansıdı...

UMRE ZİYARETLERİ DURDURULDU

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan 27 Şubat'ta yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığı duyurulmuştu.

Suudi Arabistan'da ilk koronavirüs vakası 2 Mart'ta Bahreyn üzerinden İran'dan gelen 1 kişide görülmüştü.