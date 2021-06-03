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Kabil'de bombalı saldırı: 4 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Kabil'de bombalı saldırı: 4 ölü

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, Kabil'in Çar Kale bölgesinde sivilleri taşıyan bir aracın bombalı saldırıya uğradığını söyledi.

4 ÖLÜ 4 YARALI

Saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin yaralandığını ifade eden Faramarz, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan bir gün önce de başkent Kabil'de peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Afganistan hükümetine göre yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

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