Kabil'de bombalı saldırılarda 2 kişi öldü

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Kale-i Abdul Ali, Kuvai Merkez ve Baraki bölgelerinde bombalı saldırılar düzenlendiğini söyledi.
Faramarz, saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
Başkent Kabil'de son 2 aydır neredeyse her gün bombalı saldırılar düzenleniyor.
Dün de Kabil'in Çarahi Milli Bas bölgesinde Dışişleri Bakanlığı aracına düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi ölmüştü.
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