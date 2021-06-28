  • BIST 1.379
  • Altın 498,038
  • Dolar 8,7313
  • Euro 10,3973
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 28 °C
»

Kabil'de motosiklet kullanmak geçici olarak yasaklandı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de motosiklet kullanımına geçici olarak yasak getirildi.
Kabil'de motosiklet kullanmak geçici olarak yasaklandı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil ve ilçelerinde geçici olarak motosiklet kullanmanın yasaklandığını söyledi.

Durum bazı Kabil sakinleri için sorun yaratsa da bu konuda halkın güvenlik güçlerine destek olmasını beklediklerini ifade eden Aryen, yasağa uymayanların motosikletlerine el konulacağını belirtti.

Bu yasağın nedeni henüz açıklanmasa da artan güvenlik tehditleri nedeniyle uygulamaya konulduğu tahmin ediliyor.

Ülkede şiddet olayları arttı
Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken saldırılar devam ediyor.

Taliban, 21 Haziran'da da ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh ilçelerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Yine kuzeydeki Belh ve Samangan vilayetlerinde iki ilçenin kontrolü, 20 Haziran'da örgütün eline geçmişti.

Son 2 ayda Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 45'i aştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban, kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban, 407 ilçeden 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan 60 kadar ilçedeki bazı beldeler Afgan güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında mücadele sürüyor, 407 ilçenin 200 kadarında çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Akar: Terör belasından asil milletimizi kurtaracağız28 Haziran 2021 Pazartesi 13:46
  • Kayıp doktor Duygu, arkadaşının evinde çıktı28 Haziran 2021 Pazartesi 13:45
  • Göztepeli şampiyonlara coşkulu karşılama28 Haziran 2021 Pazartesi 13:37
  • Kabil'de motosiklet kullanmak geçici olarak yasaklandı28 Haziran 2021 Pazartesi 13:35
  • AYM Başkanı Arslan: Hukuk ve adalet açığı her türlü açıktan daha tehlikelidir28 Haziran 2021 Pazartesi 13:32
  • Mersin Emniyetinin 'Bir Damla İyilik' projesi 49 kadının hayatına dokundu28 Haziran 2021 Pazartesi 13:18
  • Fatih'te iş yeri yangını28 Haziran 2021 Pazartesi 13:09
  • Adana'da, eski ve yeni başkan arasında 'hırsız- hain' polemiği28 Haziran 2021 Pazartesi 12:42
  • Kadına şiddet nedeniyle tedbir kararı verilen erkeklere 'farkındalık' eğitimi28 Haziran 2021 Pazartesi 12:29
  • Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen 18 kişinin tedavisi sürüyor28 Haziran 2021 Pazartesi 12:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti