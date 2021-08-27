Kabil'de peş peşe şiddetli patlamalar

Kabil Havalimanı dışında iki patlamanın ardından akşam saatlerinde bir şiddetli patlama daha yaşandı. MSB, "Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." derken, saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiği açıklandı.

ABD Savunma Bakanlığı, Kabil Havalimanı'nın dışında patlama yaşandığını bildirdi. Patlamada en az 60 kişinin hayatını kaybettiği 140 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Beyaz Saray, Başkan Biden'ın konu hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Afganistan'da Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın Abbey Kapısı'nın yakınında meydana gelen ve 40 kişinin öldüğü intihar saldırısını DEAŞ üstlendi. Bu patlamadan önce Batılı ülkelerin büyükelçilikleri bugün olası bir DEAŞ saldırısına dair istihbarat alındığını açıklamış, vatandaşlarından havalimanından uzak durmalarını istemişti.

Politico'nun ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine ile Reuters kaynaklarına göre; ölü sayısının artmasından endişe edilen intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

PEŞ PEŞE PATLAMALAR

Saldırıyı DEAŞ'ın üstlenmesinin ardıdnan Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli bir patlama daha meydana geldi. Patlamaya ilişkin henüz bir bilanço açıklanmazken, sivillerin bulunduğu bölgede yaşandığı ifade edildi.

Al-Jazeera, ilk iki bombalı saldırıda ölü sayısının 25, yaralı sayısının 90 olduğunu duyurmuştu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini açıklamıştı.

Associated Press, ismini paylaşmayan ABD'li yetkililerin, saldırıların kesinlikle DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını aktarmıştı.

SALDIRI İHBARI ALINMIŞTI

Kabil Havalimanı, Taliban'ın kontrolü devralmasının ardından ülkeden tahliye edilenlerin akınına uğramıştı. Ülkelerin tahliye operasyonları havaalanından kalkan uçaklarla gerçekleşiyordu. Öte yandan Batılı ülkelerin büyükelçilikleri bugün olası bir DEAŞ saldırısına dair istihbarat alındığını açıklamış, vatandaşlarından havalimanından uzak durmalarını istemişti. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin "terör saldırısı" tehdidi bulunduğunu açıklamasının ardından, Kanada, Belçika, Hollanda ve Danimarka tahliye uçuşlarına son vermişti.

TÜRKİYE, AFGANİSTAN'DAKİ TERÖR SALDIRILARINI KINADI

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki terör saldırılarını en güçlü şekilde kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kabil’de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Taliban, "Kabil havaalanı dışında meydana gelen patlamada aralarında çocukların da bulunduğu en az 13 kişi öldü, çok sayıda Taliban muhafızı yaralandı." açıklamasında bulundu.

Taliban'ın açıklamasından saatler sonra bölgeden alınan bilgiye göre, saldırıda ölenlerin sayısının 60'a yaralı sayısının ise 140'a yükseldiği açıklandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, patlamayı doğruladı.

Kirby, "Şu anda kayıp olduğu belirsiz. Elimizden geldiğince ayrıntıları paylaşacağız" dedi.

ABD'li bir yetkili, patlamanın nedeninin ilk raporlara göre bir intihar saldırısı olduğunu söyledi.

Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından çok sayıda kişi ülkeden ayrılmak için başkentteki havalimanına yöneldi.

MSB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

MSB, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." açıklamasında bulundu.

İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İngiltere Savunma Bakanlığı basın ofisinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kabil'de neler olduğunu ve bunun devam eden tahliye çabalarına etkisini belirlemek için acilen çalışıyoruz. Öncelikli endişemiz, personelimizin, İngiliz vatandaşlarının ve Afganistan vatandaşlarının güvenliği olmaya devam ediyor. Bu olaya acil yanıt vermek için ABD ve diğer NATO müttefiklerimizle operasyonel düzeyde yakın temas halindeyiz."

SALDIRIDA ABD ASKERLERİ ÖLDÜ

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının 2 Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda bugün düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren ABD'li askerlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Yetkililer, hayatını kaybeden askerlerden 11'inin deniz piyadesi, 1'inin ise ordu sıhhiyecisi olduğunu kaydetti.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Amerikan medyasına ABD'li askerlerin olayda yaşamını yitirdiğine ilişkin düşen haberlerin hemen ardından yazılı bir açıklama yapmıştı. Pentagon'un açıklamasında, söz konusu patlamada ölen ABD askerlerinin sayısı belirtilmezken "bazı Amerikan askerlerinin" hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

İTALYAN UÇAĞINA ATEŞ AÇILDI

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, içinde 98 Afgan ile gazetecilerin bulunduğu uçak, Kabil havalimanından kalkışı sırasında kalabalığı dağıtmak üzere havaya açılan ateş sebebiyle tehlike atlattı.

İtalyan ANSA ajansına bilgi veren istihbarat yetkilileri, olayın uçağa doğrudan bir saldırı olmadığını belirtti. Söz konusu uçağın, pilotun manevralarıyla açılan ateşten herhangi bir isabet almadan yoluna devam ettiği ve Kuveyt'e ulaştığı kaydedildi.

Uçakta bulunan İtalyan Skytg24 kanalı muhabiri Simona Vasta, kalkıştan kısa süre sonra şiddetli makineli tüfek atış sesi duyduklarını, uçakta panik yaşandığını ve pilotların isabet almamak için manevralar yaptığını aktardı.

İtalya, Afganistan'daki tahliyelerini, İtalyan Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla Kabil-Kuveyt-Roma hattında kurduğu "hava köprüsü" ile gerçekleştiriyor.

İNGİLTERE'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA!

İngiltere, vatandaşlarına "yüksek terör saldırısı tehdidi" nedeniyle Kabil Havalimanı'na seyahat etmemeleri uyarısında bulunmuştu. Saldırıdan saatler önce gelen bu açıklama dikkat çekti.

Ülkedeki durumun "değişken olmayı sürdürdüğü" belirtilen açıklamada, "Devam etmekte olan ve yüksek terör saldırısı tehdidi var. Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na gitmeyin. Havaalanı bölgesindeyseniz güvenli bir yere gidin ve yeni tavsiyeleri bekleyin" denildi.

"İnsanların Kabil Uluslararası Havalimanı'na giderken kötü muamele gördüğüne" dair iddialara da yer verilen açıklamada, karayoluyla seyahat etmenin "son derece tehlikeli" olduğu da belirtildi.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'i çatışmasız olarak kontrolüne almasının ardından çok sayıda Afgan ülkeyi terk edebilmek için havalimanına gitmişti.