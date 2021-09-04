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Kabil'de sıcak gelişme! İlk uçuş gerçekleşti

Afganistan'da Taliban’ın, Kabil Havalimanı'nda kontrolü ele geçirmesinden sonraki ilk iç hat uçuş seferi bugün öğle saatlerinde gerçekleştirildi. Uçuştan yaklaşık iki saat önce de Pakistan uçağı Kabil'e indi.
Kabil'de sıcak gelişme! İlk uçuş gerçekleşti

Afganistan'da Taliban’ın, Kabil Havalimanı'nda kontrolü ele geçirmesinden sonraki ilk iç hat uçuş seferi bugün öğle saatlerinde gerçekleştirildi.

YOLCU UÇAĞI MEZAR-I ŞERİF'E GİTTİ

İlk iç hat uçuşunu gerçekleştirecek olan yolcu uçağı, Mezar-ı Şerif'e gitmek üzere Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan kalktı.

PAKİSTAN UÇAĞI KABİL'E İNDİ

Öte yandan havalimanında bugün bir gelişme daha yaşandı.

Bu uçuştan yaklaşık 2 saat önce ise Pakistan Havayolları'na ait PA-9834 numaralı uçağın, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na iniş yaptığı görüldü.

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