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Kabin görevlileri uçak kazası ile ilgili ifade verdi

Sabiha Gökçen'de 3 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası ile ilgili soruşturmada pilotlardan sonra kabin görevlileri de ifade verdi.
Kabin görevlileri uçak kazası ile ilgili ifade verdi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 

4 KABİN GÖREVLİSİ İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında uçakta bulunan 4 kabin görevlisinin Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Polis Merkezi Amirliği ekiplerince ifadelerine başvuruldu. 

Kabin görevlilerinin ifadelerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra uçağın pistten çıktığını ve kazanın meydana geldiğini anlattıkları, ancak kaza nedeniyle bir şikayetlerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi. 

Soruşturma kapsamında 8 Türk ile 5 yabancı yolcunun ifadelerinin henüz alınamadığı ve 'mağdur-müşteki' sıfatıyla ifadesine başvurulan yolcuların bazılarının kaza nedeniyle şikayetçi olmadıkları belirtildi.

İNCELEME EKİBİ ALMANYA'YA DÖNDÜ

Savcılığın şüpheli kaptan pilot M.A. ile yardımcı pilot F.P'nin genel sağlık durumlarının ne olduğu ve ne zaman ifadelerinin alınabileceğine ilişkin tedavi gördükleri hastanelere yazı yazarak bilgi istediği kaydedildi. 

Uçağın kara kutusunun incelenmesi amacıyla Kaza Kırım Ekibi ile ABD sivil havacılık otoritesinden gelen heyetin de dün itibarıyla Almanya'ya gittiği bilgisi edinildi.

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