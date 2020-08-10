Kabine dağılıyor: Lübnan'da bir istifa daha

Lübnan Adalet Bakanı Marie Claude Najm, Beyrut limanında meydana gelen feci patlama nedeniyle istifa etti.

Geçtiğimiz günlerde tarihin en büyük patlamalarından biriyle sarsılan ardından da hükümete dönük protestolarla gündeme gelen Lübnan'da istifa dalgası yaşanıyor.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE

Lübnan Enformasyon Bakanı Manal Abdel Samad, Lübnan Çevre Bakanı Damianos Kattar ve 6 milletvekilinin görevini bırakmasının ardından bugün de Adalet Bakanı Marie Claude Najm, Beyrut limanında meydana gelen feci patlama nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

BAKAN SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Marie-Claude Najm, patlamanın ardından olay yerine gerçekleştirdiği ziyarette öfkeli kalabalığın saldırısı ile karşılaşmıştı.

PATLAMADA BİLANÇO AĞIR

Başkent Beyrut'taki limanda depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat patlamış ve şu ana kadar 158 kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı.