Kabine toplantısı sona erdi, Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı, Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Başkan Erdoğan toplantının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, MİT'in başarılı bir operasyona daha imza attığını belirterek, FETÖ'nün üst düzey sorumlusu Orhan İnandı'nın Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Erdoğan, "Yurt dışındaki pek çok ülkeden 100’ün üzerinde kişinin Türkiye’ye getirildiğini söyleyebiliriz. FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı yakalanarak Türkiye'ye getirilmiştir" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÖNE ÇIKAN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından açıklama yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

VATANDAŞLARA AŞI ÇAĞRISI

Türkiye, dünyada salgın sürecini tüm boyutlarıyla başarıyla yürüten ülkelerin ilk sıralarında bulunmaktadır.

Tüm vatandaşlarımıza artık 18 yaş üzeri herkese açılmış aşı randevularını hemen alarak kendilerini ve sevdiklerini bu musibetten koruma çağrısında bulunuyorum. Aşı karşıtı olumsuz kampanyaların hiçbiri ilmi ve akli bilgilere dayanmıyor.

Dünyanın pek çok yerinde testler ücrete tabi iken biz salgının başından beri vatandaşlarımıza ücretsiz test hizmeti sunduk. Aynı şekilde aşı hizmetlerini de diğer ülkeler gibi ücretsiz olarak vatandaşımıza veriyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımıza, artık 18 yaşın üzerindeki herkese açılmış olan aşı randevularını bir an önce alarak, kendilerini ve sevdiklerini bu musibetten korumaları çağrısında bulunuyorum. Çünkü şu anda dünyada bu hastalığa karşı aşı dışında kullanılabilecek, işe yaradığı bilinen başka bir tedbir yoktur. Aşı konusunda yürütülen olumsuz kampanyaların hiçbirinin de ilmi ve akli temele dayanmadığının altını tekrar çizmek istiyorum.

DOĞRUDAN DESTEKLERİN TUTARI 150 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Bu çerçevede bütçeden ve çeşitli fonlardan sunduğumuz doğrudan desteklerin tutarı 150 milyar lirayı aşmış durumdadır. Yıl sonuna kadar bu tutarın 196 milyar liraya, yani milli gelirimizin yüzde 3,5'ine ulaşmasını bekliyoruz. Kullandırılan ve tüm ertelenen krediler ile vergi ve sosyal güvenlik primleri yoluyla da 524 milyar liralık, yani milli gelirin yüzde 9,3'ü kadar bir kaynağı harekete geçirdik. Bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaşımızdan çalışanımıza, üreticimize, yatırımcımıza kadar kimseyi yalnız bırakmadık. Tarım desteklerinde de bu yıl toplam desteğin yüzde 63'ünü, yani 15 milyar lirasını en fazla finansmana ihtiyaç duyulan ilk 6 ayda, üreticilerimizin hesaplarına yatırdık. Uyguladığımız etkin müdahale alımları ile hem alım yaptığımız ürünlerin kapsamını genişlettik, hem de çiftçimizin yüzünü güldürecek fiyatları açıkladık.

Salgın ve kuraklık nedeniyle durumu istismar ederek fiyatları yükseltmek isteyenlere izin vermeyeceğiz.

"DÜNYA KÜÇÜLÜRKEN BİZ BÜYÜDÜK"

Dünya küçülürken biz 2020 yılını büyümeyle kapattık. Sanayi üretiminde de olumlu gelişmeler yaşanıyor.

Yılın tamamını ise orta vadeli hedef olan yüzde 5,8'in üzerinde bir büyümeyle kapatacağımız anlaşılıyor. Aldığımız tedbirler ve ekonomik canlanma dolayısıyla 2 milyon 887 bin istihdam artışı sağladık.

FİYATLARI YÜKSELTMEYE ÇALIŞANLARA İZİN VERMEYECEĞİZ

Toprak Mahsulleri Ofisi, hasat nedeniyle haziran ayında ara verdiği uygun fiyatlı arpa ve buğday gibi yem ham maddesi satışına temmuzda devam edecektir. Gelecek yılki hasat dönemine kadar sürecek bu uygulamadan yetiştirici, besici ve yem üreticilerinin tamamı faydalanacaktır. Besicilerimiz, yem ham maddesi almak için hayvan kayıt sistemine kayıtlı hayvan sayısı kadar Toprak Mahsulleri Ofisine başvurabilir. Yine hayvancılık sektörünün kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yem bitkileri desteğimiz de devam ediyor. Sadece bu yılın ilk 6 ayında yem bitkisi üretimi için 821 milyon lira destek ödemesi yaptık. Bu destekler sayesinde ülkemizde yem bitkileri ekim alanı 758 bin hektardan 2,5 milyon hektara yükseldi. Salgın ve kuraklık nedeniyle ortaya çıkan durumu istismar ederek, hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara da izin vermeyeceğiz

TÜRKİYE'DEKİ VERGİ SİSTEMİNE ELEŞTİRİLERE YANIT

Türkiye'de dolaysız vergi gelirlerinin toplam vergi oranını yüzde 53'ten yüzde 61'e çıkardık. Aynı dönemde dolaylı vergilerin payını yüzde 47'den yüzde 39'a düşürdük.

Daha önce gelir vergisine ilişkin en düşük vergi oranı yüzde 22'ydi, biz bunu yüzde 15'e düşürdük. En yüksek vergi oranını da yüzde 49,5'tan yüzde 40'a indirdik.

Tüm işlemlerde KDV oranının yüzde 18 olduğunu varsaydığımızda OECD ülkeleri arasında KDV oranı en düşük 2'nci ülkeyiz.

Sağladığımız istisna ve muafiyetlere rağmen vergi gelirlerimizi artırıyoruz.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Yüksek enflasyonla mücadele takım oyununu gerektiriyor. Merkez Bankamız bu sorunu çözmekte kararlı bir yaklaşıma sahiptir.

Ekonomi reform programında ilk yarı için öngördüğümüz eylemleri başarıyla tamamladık.

'DÖVİZ DALGALANMALARI KARŞISINDA ÖNLEMLERİ ALDIK'

Ekonomi reform programımız kapsamında basit usulde vergilendirilen esnafımızın tüm kazançlarını vergi dışı bırakıyoruz. İstihdamın desteklenmesi, iş gücü maliyetlerin azaltılması amacıyla çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Her bir işçi için işe alınan asgari ücretteki vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların vatandaşa yansımasını en aza inmesi için gerekli önlemleri aldık. Bugün mazotta 2 lira, benzinde 2,5 lira ÖTV almamız gerekirken mazotta 73, benzinde 83 kuruş ÖTV alıyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi almak suretiyle gelir vergisine yeni bir dilim ekledik. A'dan Z'ye her kesime yaptığımız düzenlemeleri burada saymakla bitiremeyiz.

"VERGİ GELİRLERİMİZİ SÜREKLİ ARTTIRIYORUZ"

Yunanistan, Macaristan, Portekiz, Estonya, Şili gibi ülkelerde dolaylı vergi oranları çok daha yüksektir. Ülkemizde uygulanan vergi oranları ile OECD ülkelerinde vergi oranlarına bakıldığında bunun da yalan olduğu görülecektir. Gelir Vergisine ilişkin en yüksek vergi oranını yüzde 40'a indirdik. Kurumlar Vergisini bu yıl yüzde 25, gelecek yıl yüzde 23 olarak uygulayacağız. 2023'te de yüzde 20 seviyesine indiriyoruz. OECD ülkeleri arasında KDV oranı en düşük ülkelerden biriyiz. Ortalama KDV oranımız yüzde 14'e geriliyor. Vergi geliri üretemediğimizi söylüyorum. Kamu gelirlerinin yaklaşık yüzde 84'ü vergi gelirlerinden toplanıyor. Bütçe harcamamızın yüzde 72'sini vergi gelirlerinden karşılıyoruz. Vergi gelirlerimizi sürekli arttırıyoruz. Kayıt dışılığının azaltılması, vergi ile hizmetlerimiz için çok önemli reformları hayata geçirdik.

"YILIN İLK AYINDA 23 ŞİRKET HALKA ARZ OLDU"

Enflasyon ataletini ortadan kaldırmak için Fiyat İstikrarı Komitesi'ni hayat a geçirdik. Bu komite vasıtasıyla yapısal sorunlara hızlı, etkin, sonuç odaklı çözümler geliştirmeyi planlıyoruz. Reel sektörümüzde döviz açık pozisyonunu azaltıyor. Tüketimi teşvik eden, cari açığı arttıran finansman faaliyetlerinin azaltılması gerekiyor. Bu kapsamda gereken önlemleri aldık, almaya devam ediyoruz. Şirketlerimizin bilançolarını öz kaynak finansmanı ile güçlendirilmesine önem veriyoruz. Bu yılın ilk 6 ayında 23 şirket halka arz oldu. Halkımızın bu şirketlerimize sahip çıkacağına inanıyoruz. Türk Lirası cinsi varlıkların cazibesini artıracak uygulamalar geliştiriyoruz. Kamuoyuyla 12 Mart'ta paylaştığımız ekonomi reform programını tüm paydaşlarının sıkı bir işbirliği ile çalışmasıyla hayata geçiriyoruz. Haziran ayı sonuna kadar tamamlanma süresi koyduğumuz 35 eylem başlığından 31'i bitmiş durumdadır. İlk yarı yıl için öngördüğümüz eylemleri başarıyla tamamladık.

Kamuda taşıt alımı, kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlama getiren tasarruf genelgemizi yayınladık. Kredi garanti fonu teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde imalata dayalı, ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli kredi desteğini mümkün kıldık. Yeşil üretim için teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla ARGE çalışmalarını destekliyoruz. Nüfusumuzun yüzde 25'ini oluşturan 18 yaş altındaki çocuklarımızın BES'e girmesinin önündeki engellerini kaldırdık.

TERÖRLE MÜCADELE

Operasyonlar neticesinde PKK'nın üst kadrosu tarihinde ilk kez Kuzey Irak'ta hareket edemez, toplanamaz ve örgütü yönetemez hale gelmiştir.

FETÖ'NÜN ORTA ASYA SORUMLUSU YAKALANDI

Pek çok ihanetin sorumlusu olan FETÖ'yü kökünden kazıma çalışmalarına devam ediyoruz. Yurt içinde saklanan kripto FETÖ'cüleri kamudan ve toplum bünyesinden temizledik. Tüm mahrem yapılanmalarını ve arşivlerini tek tek ortaya çıkardık. Yurt dışındaki faaliyetlerinin akamete uğratılması için yoğun faaliyet içerisindeyiz. Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar kapsamında pek çok ülkeden 100'ün üzerinde kişinin Türkiye'ye getirildiğini söyleyebiliriz.

Milli İstihbarat Teşkilatımız son olarak FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete temsil etmiştir. Örgütün en üst düzey yöneticileri arasına katılan bu şahıs FETÖ'nün kirli parasını Orta Asya'da işletmiştir. Son dönemde üst üste yakalanan isimler dünyada hiçbir yerin kendisi için güvenli olmadığı gerçeğini bir kez daha göstermiştir.Gümrüklerimizde yakalanan uyuşturucu miktarı 7 tonu aşmıştır. Bu tablo Avrupa başta olmak üzere bölgesindeki gençlerin uyuşturucudan korunmasında önemli bir misyonu göstermektedir."