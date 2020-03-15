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Kabını getir kolonyayı götür

Korona virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından Ulus’taki kolonya satış mağazası önünde metrelerce kuyruk oluştu.  Bazı vatandaşlar 3,5 saat sıra beklerken, artan talebe yetişemeyen işletme sahipleri ise “şişeni getir kolonyayı götür” kampanyası başlattı.
Kabını getir kolonyayı götür

Türkiye’de 6’ncı korona virüs vakasının görülmesinin ardından halk kolonya satan işletmecilere akın etti. Kolonya satış mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar saatlerce sıra bekledi. Artan talebe yetişemeyen ve ellerindeki hazır dolum şişeler biten kolonya işletmecileri ise boş şişesini getiren vatandaşlara satış yaptı.

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UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Korona virüs vakalarının Türkiye’de de görülmesi halkı kolonya ve el dezenfektanı satan işletmelerine akın etmesine neden oldu. Altındağ Ulus’ta tarihi bir kolonya satış mağazasının önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, kolonya satın alabilmek için ellerindeki boş pet şişeleri ile saatlerce bekledi. 

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HAZIR DOLUM BİTTİ, ÇARE BOŞ ŞİŞEDE
Muhabirimiz Emrah Özcan’a konu hakkında bilgi veren işletme sahipleri ise hazır dolum şişelerin bittiğini bu yüzden şişesini evden getiren vatandaşlara dolum yaparak satış yaptıklarını belirtti. Fırsatçılar hakkında vatandaşları da uyaran işletme sahipleri, “Biz 2018 yılından beri kolonya fiyatlarına zam yapmadık. 2 yıldır litresini 24 liradan satıyoruz. Vatandaşlarımız fırsatçılara fırsat vermesinler. Fiyatı artan yerlerden alışveriş yapmasınlar. Talep çok fazla. Elimizdeki hazır dolum şişeler bitti. Çareyi şişesini getirene dolum yapmakta bulduk” dedi.

3,5 SAAT BEKLEDİLER
Sırada bekleyen bazı vatandaşlar ise üç saati aşkındır kolonya alabilmek için sırada olduklarını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı, “Uzmanlar önerdi, bizde kolonya almak için buraya geldik. Burası çok eski ve tarihi bir işletme. Fiyatlarda uygun. Bazı yerler fırsatçılık yapıyor ve litresini 40 ya da 50 liradan satıyor. Burada ise geçen yılki fiyattan satılıyor. 3,5 saattir bekliyorum, sıra daha yeni geldi. Sağlığımız için değer. Sağlık her şeyden önemlidir."

 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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