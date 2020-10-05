Kablo hırsızları pes dedirtti

Mamak Derbent'te yeraltı telefon ve internet kabloları bir hafta arayla ikinci kez çalındı. Önlem amaçlı menhol kapaklarına atılan kaynak bile hırsızları yıldıramadı. Binlerce kişi telefon ve internetsiz kaldı.

Mamak Derbent Mahallesi Kayaş Caddesi'nde yer altından geçen Türk Telekom'a ait telefon ve internet kabloları kimliği belirsiz kişilerce 7 gün arayla iki kez çalındı. İlk hırsızlık olayından sonra önlem amaçlı menhol kapaklarına yapılan kaynaklar hırsızları durduramadı. Hırsızlar, aradan bir hafta geçmeden menhol kapaklarındaki kaynakları kırarak yeni çekilen 250 metre uzunluğundaki kabloları çaldı. Hırsızların bu ısrarı "Bu kadarına da pes" dedirtti. Kabloların çalınmasından dolayı bölgedeki evlerde telefon ve internet kesintisi yaşandı. Mahalleye dadanan kablo hırsızları EBA'dan dolayı internetin daha çok önemli olduğu günlerde bölge sakinlerini öfkelendirdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAYNAK DA HIRSIZLARI VAZGEÇİREMEDİ

Mamak Derbent Mahallesi Muhtarı Ekrem Yalçınkaya, 5 gün arayla yaşanan hırsızlık olayına ilişkin gazetemize şunları anlattı:

"Derbent Mahallesi Kayaş Caddesi üzerinde bulunan Türk Telekom'a ait 250 Metre uzunluğundaki kablolar bir önceki hafta cumartesi gecesi sabaha karşı çalındı. Çankaya İncesu Telekom Müdürlüğü ve Mamak arıza şefimiz İlker Yıldırım ile yaptığımız görüşmeler sonrasında perşembe akşamı tekrar kabloları çektirdik. Ardından menhol kapaklarını Mamak Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğüyle görüşme yaparak menhol kapaklarına kaynak yaptırdım.

Kimliği belirsiz şahıslar tarafından kapak kaynakları kırılarak aynı yerden yine kablolar çalındı. Yeni kablolar çekildikten 2 gün sonra ikinci hırsızlık olayı yaşandı"

EBA'YA BAĞLANAMAYAN ÇOCUKLAR MAĞDUR

"Bu pandemi döneminde EBA üzerinden eğitim gören öğrencilerimiz ciddi anlamda mağduriyet yaşadılar, yaşıyorlar da. Telekom Mamak arıza anında müdahale ediyor ama biz bir çare bulamadık hırsızlara karşı. Hırsızlar için sadece 100 lirayı geçmeyen bir gelir; ama bizim için ve çocuklarımız için önemli bir kayıp. Yazıklar olsun bu vicdansız hırsızlara."

Osman Akdoğan/İlksayfa