  • BIST 1.438,720
  • Altın 485,92
  • Dolar 8,4080
  • Euro 9,9300
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
»

Kabus dönüyor mu! Kuş gribi tehlikesi! Alarm orta seviyeye çıkarıldı

Fransa'nın kuzeyinde kuş gribi alarmı verildi. Yılın başından bu yana aynı ilde 6'ncı kez kuş gribi vakasının belirlendiği aktarılırken, çiftlikte yetiştirilen hayvanların piyasaya sürülmediği ifade edildi.
Kabus dönüyor mu! Kuş gribi tehlikesi! Alarm orta seviyeye çıkarıldı

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Ardennes ilinde kümes hayvanları çiftliğinde tavuklarda kuş gribi belirlendi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kümes hayvanları çiftliğinde kuş gribi tespit edildiği ve çiftlikte yetiştirilen hayvanların piyasaya sürülmediği ifade edildi.

ALARM 'ORTA' SEVİYEYE YÜKSELTİLDİ

Resmi gazetede yayımlanan kararda, Fransa genelinde kuş gribi alarm durumunun "önemsiz"den "orta" seviyeye yükseltildiği kaydedildi.

France Bleu Ardennes, yıl başından bu yana Ardennes'te 6. defa kuş gribi vakası belirlendiğini aktardı.

Kuş gribinin yayılmaması için, kuş göçü koridorunda kalan bölgelerde kümes hayvanları çiftliklerinin üzerinin kapatılması önlemleri alındı.

3,5 MİLYON HAYVAN İTLAF EDİLMİŞTİ

Fransa'da geçen yıl kasım ayından mayısa kadar devam eden 500'den fazla kuş gribi vakasında, 3,5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmek zorunda kalmıştı.

Salgın özellikle ülkenin güneybatısında, kaz ciğeri üretimiyle ünlü çiftlikleri etkilemişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Terörle mücadele' için yemin eden jandarma komandolar göreve hazır11 Eylül 2021 Cumartesi 09:12
  • Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9'u FETÖ mensubu 11 kişi Edirne'de yakalandı11 Eylül 2021 Cumartesi 09:11
  • Hatay açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları sürüyor11 Eylül 2021 Cumartesi 09:10
  • Gümrük kapılarında düzensiz göç hareketlerine karşı teyakkuza geçildi11 Eylül 2021 Cumartesi 09:10
  • Afyonkarahisar'daki yangında annesinin kurtarmak için 5. kattan attığı çocuk taburcu edildi11 Eylül 2021 Cumartesi 09:09
  • Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı11 Eylül 2021 Cumartesi 09:09
  • Nikahlarından 3 saat sonra trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazeleri toprağa verildi11 Eylül 2021 Cumartesi 09:08
  • Yeni çıkarılan "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamındaki ilk dava görüldü11 Eylül 2021 Cumartesi 09:07
  • Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı11 Eylül 2021 Cumartesi 09:06
  • Hakkari'de araziye gömülü 160 kilo eroin ele geçirildi11 Eylül 2021 Cumartesi 09:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti