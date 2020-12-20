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Kaçağa karşı önlem var uygulama yok

Kamyoncular Odası Başkanı Metin Özel, kayıtdışı taşımacılığı önlemek için UKOME tarafından alınan sıralı plaka kararının hayata geçirilmediğini hatırlatarak, “Korsan taşımacılar esnafımızın ekmeğine ortak oluyor, mağduriyetlere sebebiyet veriyor." dedi.
Kaçağa karşı önlem var uygulama yok

Ankara Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası Başkanı Metin Özel, kayıtdışı taşımacılığı önlemek için alınan kararların uygulamaya geçirilmemesinin mağduriyetleri artırdığına dikkat çekti. Özel, "Oda olarak uzunca bir süredir şehiriçi nakliye yapan kamyonetçi  esnafımızı disiplin altına almak, düzene sokmak, belgesiz, vergisiz  kayıtdışı kaçak taşımacılık yapmalarını önlemek için yapmış olduğumuz çalışmalar ve girişimlerimiz sonucu; Büyükşehir Belediyesi Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından şehiriçi yük taşımacılığı için sıralı plaka harf ve rakam grubu tahsisi konusunda önemli kararlar alınmış, fakat bu kararlar uygulamaya konulmadığı için nakliyeci esnafımızın yaşadığı mağduriyet artmaya devam etmiştir" dedi. 

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EKMEĞİMİZE ORTAK OLUYOR
UKOME kararı hayata geçtiğinde nakliyeci esnafının da haklarının korunacağını belirten Oda Başkanı Özel, bugüne kadar korsan taşımacılığa köklü bir çözüm bulunamadığını, korsan taşımacılığın her geçen gün daha da çoğaldığını vurgulayarak, "Amacı dışında yük taşımacılığı yapan kamyonetler, geçimlerini nakliyeden sağlayan ve bu yolda esnaf siciline kayıtlı, vergisini ve oda aidatlarını ödemek suretiyle tüm yükümlülüklerini yerine getirerek çalışmalarını sürdüren ve kayıt altında olan esnafımızın ekmeğine ortak olmakta, mağduriyetine neden olmaktadır. Sadece korsan tabir edilen araçlar değil, metropol alan dışında bulunan ilçelerden il merkezine gelerek çalışan kamyonetler de esnafımızı güç durumlara ve sıkıntılara sürüklemektedir" diye konuştu. 

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PLAKALAR ORTAK HARF VE RAKAM GRUBU OLACAK
Başkan Özel, UKOME'nin ilgili kararı hakkında ise şu bilgileri verdi; "24 Ocak 2020 tarihli 2020/13 sayılı UKOME kararında; 'İlimizde şahıs ve tüzel kişiler adına kayıtlı N-1 ve N-2 kategorisinde ticari faaliyet gösteren  kamyon ve kamyonet tipi araçların korsan çalışmasını önlemek, yeknesaklığı sağlamak, kontrol ve denetimlerini daha sağlıklı yapmak ve vergi kayıplarını önlemek adına 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bağlı yönetmelik hükümleri çerçevesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınmış K belgesi bulunan ve ilgili ihtisas odalarına kayıtlı 06 Ankara tescilli araçlara; Emniyet Tescil birimine gerekli yazışmaların yapılarak uygun bulunacak harf ve rakam gruplarının tahsis edilmesi, bu araçların renklerinin beyaz olması, 10 cm genişliğinde Mavi kuşak çekilmesi, boyama işlemlerinin bir yıl içinde tamamlanması kararı açıktan oylanarak oy birliğiyle kabul edilmiştir.' ifadeleri yer alıyor. Fakat kararın alınmasının üzerinden neredeyse bir yıl geçti fakat sıralı plaka harf ve rakam grubu tahsisinin uygulamaya konulması anlamında bir gelişme sağlanamamıştır. Mağduriyetimizin giderilmesi adına gereğinin yapılmasını yetkililerden istiyoruz." 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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