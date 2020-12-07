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Kaçak avlanan avcı, milli parklar görevlilerine ateş açtı

BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında kaçak avlanırken yakalanan şüpheli, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bursa Bölge Müdürlüğü ekiplerine ateş ederek, kaçtı.
Kaçak avlanan avcı, milli parklar görevlilerine ateş açtı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kaçak avlanan bir kişinin müdaha eden görevlilere ateş açarak kaçtığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"4 Aralık Cuma günü sokağa çıkma kısıtlamalarının başlaması sonrasında av koruma-kontrol çalışmalarını yürütmekte olana ekiplerimiz 15 adet canlı mühre ile yasak avcılık yapan şahsa müdahale etmiş, şahıs ekiplerimize ateş ederek olay yerinden kaçmıştır. Canlı mühre olarak kullanılan hayvanlara el konulurken, güvenlik güçlerinde kaçan şahıs hakkında geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştır.”

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