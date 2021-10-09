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Kaçak elektrik denetiminde gerilim: Ekipleri engellemek için lastik yakıp yol kapattılar

Kırsal mahallelerde yapılacak kaçak elektrik denetimi için harekete geçen jandarmaya izin vermeyen bir grup şahıs, lastik yakarak yolu kapattı.
Kaçak elektrik denetiminde gerilim: Ekipleri engellemek için lastik yakıp yol kapattılar

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekipleri, jandarma eşliğinde harekete geçti.

Kaçak elektrik kullanımının oldukça yoğun olfuğu bölgede jandarma, abonelik olmadan ve kaçak elektrik kullanımına ilişkin denetim yaptı.

Kırsal Akıncı ve Kuskunlu mahalleleriye civarındaki yerleşim yerlerine jandarmanın zırhlı araçları eşliğinde giren DEDAŞ görevlileri, kaçak kullanım yapan kişilerin elektriğini kesti.

84 TRAFONUN ABONELİĞİ YAPILDI
Elektriği abone olmadan kullanan 84 trafonun abonelikleri yapıldı. Kaçak elektrik kullananlar, saatlerce jandarmayı ikna etmeye çalıştı.

TOMA MÜDAHALE ETTİ
Ekiplerin Kuskunlu Mahallesi girişini engellemek isteyenler tarafından yolda yakılan lastik ise jandarmanın TOMA aracı tarafından söndürüldü.

SÖKÜLME İŞLEMLERİ DEVAM EDECEK
Bölgedeki denetimlerin devam edeceği, abonesi bulunmayan trafoların sökülme işlemlerinin de yapılacağı öğrenildi.


 

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