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Kaçak göçmenleri taşıyan kamyonet, traktörle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan kamyonetin traktörle çarpışması sonucu Irak uyruklu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kamyonet sürücüsü ise araçta bulunan çok sayıda kaçak göçmen olayın ardından kaçtı.
Kaçak göçmenleri taşıyan kamyonet, traktörle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Keşan-Uzunköprü karayolu üzerindeki Paşayiğit Mahallesi’nde meydana geldi. Uzunköprü’den, Keşan yönüne giden ve içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 59 TV 507 plakalı kamyonet, Paşayiğit Mahallesi'nde S.A. yönetimindeki 22 RR 503 plakalı traktörle çarpıştı. Kontrolden çıkan traktör, yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan kamyonetin ismi bilinmeyen sürücüsü ile araçta bulunan bazı kaçak göçmenler yaya olarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Irak uyruklu 3 kaçak göçmen, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kaçak göçmenlerden biri, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ölen göçmenin cenazesi, otopsi için morga konuldu.

Jandarma, kaçan kamyonet sürücüsünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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