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'Kaçak kazıda bulunan eserler, Romalı zenginlerin yerleşimini ortaya koyuyor'

İZMİR'de bir evin bahçesinde bulunan 2 bin yıllık 2 mozaik ile ilgili değerlendirmede bulunan Doç. Dr. Zafer Derin, arkeoloji dünyasında heyecan uyandırdığını belirtti.
'Kaçak kazıda bulunan eserler, Romalı zenginlerin yerleşimini ortaya koyuyor'

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bir evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yaklaşık 1 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adrese dün operasyon düzenlendi.

Kaçak kazı yapılan alanda, Erken Roma Dönemi'nde zengin bir aileye ait yapı olduğu tahmin edilen, iki kanatlı insan ve ellerinde iki horoz tasvirli mozaik ve sütunlar bulundu. Mozaiklerin genellikle bu tip konutların salon kısımlarında bulunduğunun, ihtişamı ve zenginliği simgelediğinin değerlendirildiği belirtildi. Olayla ilgili ev sahibi A.E., kiracı M.Ç. ve H.Ş, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Su çıkarmak için evin bahçesinde sondaj yaptıklarını, iş makinesinin ilerlememesinin ardından kazma kürekle kuyu kazıp mozaikleri ve sütunları bulduklarını söyleyen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden öğretim üyesi Doç. Dr. Zafer Derin, eserlerin görüntülerini izleyip DHA'ya değerlendirmelerde bulunarak, "Gördüğüm kadarıyla Roma dönemine, günümüzden 2 bin 100, 2 bin 200 yıl öncesine ait eser. O dönem, Roma villasının bir bölümüne ait eser, mozaik ve sütunuyla yer alıyor. Agora civarındaki güçlü zenginlerin yerleşimlerinin nasıl olduğunu gösteren ilginç bir örnek. Sağlam şekilde korunması da önemli. Gördüğüm kadarıyla 2 meleğin tuttuğu 2 horoz figürü var. Belki küçük bir bölüm bu. Daha geniş alanda ne var bilmiyoruz. İlerleyen çalışmalarda bunun mitolojik anlamını, o bölgedeki konumunu ve mitolojik anlamı araştırılacaktır" diye konuştu.

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