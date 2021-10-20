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Kaçak ocaktaki göçükte ölen madenci toprağa verildi

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi Erdal Aşkar (51) toprağa verildi.
Kaçak ocaktaki göçükte ölen madenci toprağa verildi

Kilimli ilçesi Güntepe mevkisinde, dün saat 13.30 sıralarında, eksikleri nedeniyle ruhsatının iptal edilmesine rağmen çalıştırılan maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı. İşçilerden Erdal Aşkar ise göçük altında kaldı. Aşkar'ı kurtarmak için önce mesai arkadaşları çalışma başlattı. Aşkar'ın, kurtarma ekiplerinin de katılımıyla 11 saat süren çalışmanın ardından gece saatlerinde cansız bedeni maden ocağından çıkarıldı. 

Kırat Mahallesi Hacı Fatma Demir Camii'nde bugün ikindi vakti kılınan cenaze namazına Kaymakam Nejdet Özdemir, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı. Evli ve 3 çocuk babası Aşkar’ın cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi. 

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Ruhsatsız maden ocağından sorumlu olduğu iddia edilen M.A. ise gözaltına alındı. Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen M.A.'nın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

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