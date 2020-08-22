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Kaçak üretilen 17 bin çocuk maskesine el konuldu

İZMİR'in Buca ilçesinde zabıtanın, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile düzenlediği operasyonda kaçak üretildiği belirlenen 17 bin adet tıbbi çocuk maskesi ele geçirildi. İşletme hakkında yasal işlem başlatılmak üzere tutanak tutuldu.
Kaçak üretilen 17 bin çocuk maskesine el konuldu

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir ihbar üzerine, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte kaçak maske üretimi yaptığı belirlenen Zafer Mahallesi’ndeki bir işletmeye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, izinsiz üretildiği belirlenen ve hijyen kurallarına uygun olmayan, 17 bin çocuk maskesine el konuldu.

Normalde plastik ve ambalaj üretimi üzerine faaliyet gösterdiği belirlenen işletme hakkında, yasal işlem başlatılmak üzere tutanak tutuldu.

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