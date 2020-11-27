  • BIST 1.329
  • Altın 448,936
  • Dolar 7,8176
  • Euro 9,3426
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 4 °C
»

Kaçan hırsızı 'uçan tekme'yle durdurdu, dövülmesine üzüldü

ANTALYA'da zincir market şubesinden hırsızlık yaptıktan sonra kaçan şüpheliyi 'uçan tekme' ile etkisiz hale getiren Cihangir Parıltı (19), yakalanan şüpheliyi market çalışanlarının darbetmesine üzüldüğünü söyledi.
Kaçan hırsızı 'uçan tekme'yle durdurdu, dövülmesine üzüldü

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 127 Sokak üzerinde meydana geldi. İş yerinin önünde masada oturan Rasim Torlak, Ramazan Karakaş ve Cihangir Parıltı, zincir market çalışanlarının "Hırsız var yakalayın" sözü üzerine ayağa kalktı. Hırsızın kendilerine doğru geldiğini gören Cihangir Parıltı, uçan tekmeyle şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Daha sonra hırsızı kolundan tutan Parıltı, kaçmasına izin vermedi. Market çalışanları ve vatandaşlar hırsızı darbetmeye başlayınca Parıltı, bu kez şüpheliyi kalabalığın elinden kurtardı. Marketten kaşar, içecek ve gıda maddesi çalan hırsız ise polise teslim edildi. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde gençlerin gelen sese dönüp baktığı, Cihangir Parıltı'nın kaçan hırsıza tekme attığı görüldü.

'BİR DE DÖVENLERİN ELİNDEN KURTARDIK'

Arkadaşlarıyla iş yeri önünde oturduklarını anlatan Cihangir Parıltı, "Kadınlar 'Yakalayın yakalayın adamı' diye bağırıyordu. Tacizci sandık ilk başta. Biz de direkt koştuk, adamı tekme atarak etkisiz hale getirdim. Her şey bir anda gelişti. Sonra hırsızlık yaptığını öğrendim. Ardından adamı dövmeye başladılar. Çok üzüldüm ve bir de dövenlerin elinden kurtardık. Aldığı ürünlerin parasını vermeyi teklif ettik ama market çalışanları polise teslim etti" dedi. Rasim Torlak ise "Kimsenin kimseyi dövmeye hakkı yok. Ben parasını vermeyi teklif ettim ama kabul etmediler" dedi.<<<<<<<<<<<

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koyunlarıyla birlikte yayladan dönerken kara yakalanan çoban yardım istedi26 Kasım 2020 Perşembe 14:35
  • Saçıyla saz çalan adam videosu hayretler içinde bırakıyor26 Kasım 2020 Perşembe 10:56
  • Taksim Metro İstasyonu'nda raylara atlayan kişi öldü25 Kasım 2020 Çarşamba 23:09
  • Otomobil refüje çarpıp takla attı, sürücü yaralandı25 Kasım 2020 Çarşamba 22:53
  • Sahibinin elinden kaçan boğa trafiği karıştırdı25 Kasım 2020 Çarşamba 21:55
  • İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Gök hayatını kaybetti25 Kasım 2020 Çarşamba 21:55
  • Kazada ölenin babası olduğunu öğrenince gözyaşına boğuldu25 Kasım 2020 Çarşamba 21:08
  • Hareket haindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi25 Kasım 2020 Çarşamba 21:07
  • Kamyonun çarptığı 10 yaşındaki Veysel, öldü25 Kasım 2020 Çarşamba 19:38
  • Maske takmayanlara testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu25 Kasım 2020 Çarşamba 10:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti