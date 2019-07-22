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Kaçırılan 4 Türk için operasyon başlatıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının kurtarılması için operasyon başlatıldı.
Kaçırılan 4 Türk için operasyon başlatıldı

Kwara Eyalet Polis Sözcüsü Ajayi Okasanmi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk vatandaşlarını kurtarmak için ormanlık alanda operasyon başlatıldı." dedi.

Okasanmi, kırsal bölgede telefon çekmediği için detaylı bilgi veremeyeceklerini, ancak operasyon tamamlandıktan sonra bilgilendirme yapabileceklerini söyledi.

Ülkenin Kwara eyaletinde geçen cuma akşamı 4 Türk vatandaşı kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kaçırılmıştı.

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