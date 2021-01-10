  • BIST 1.541
  • Altın 438,721
  • Dolar 7,3525
  • Euro 9,0134
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 4 °C
»

Kaçırıp dövdükleri yarı çıplak kişiyi, otomobile bağlayıp sürüklemek istemişler

Rize’nin İyidere ilçesinde, ormana kaçırdıkları İlker Kavalcı’yı (44) demir borularla dövüp, kanlar içinde koydukları otomobilin bagajından yarı çıplak halde ilçe merkezinde yola bıraktıkları kişiyi , otomobile bağlayıp sürüklemek istedikleri ortaya çıktı
Kaçırıp dövdükleri yarı çıplak kişiyi, otomobile bağlayıp sürüklemek istemişler

Olay, 7 Ocak’ta ilçenin Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İlker Kavalcı, para meselesi yüzünden husumetli olduğu M.K., T.A. ve S.O.’nun saldırısına uğradı. Saldırganlar, Kavalcı'yı ormana kaçırıp, demir borularla dövdü. Şüpheliler ardından Kavalcı’yı otomobilin bagajına koyarak ilçe merkezine getirdi. Sürücü otomobilden inip bagajdaki İlker Kavalcı'yı çekip yola attı. Bu sırada durumu fark eden polis ekipleri, hemen olaya müdahale etti. Sürücü ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, kanlar içindeki İlker Kavalcı için sağlık ekibi çağırdı. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kavalcı, Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OTOMOBİLE BAĞLAYIP SÜRÜKLEMEK İSTEMİŞLER

Şüphelilerin, emniyet sorgusunda; polis ekiplerinin müdahale etmemesi durumunda, ders vermeyi amaçladıkları Kavalcı’yı yarı çıplak halde bahse konu otomobilin arkasına bağlayarak, ilçe merkezinde sürüklemek istediklerini söyledikleri ortaya çıktı.

Öte yandan yaşadığı saldırı sonrası hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan İlker Kavalcı’nın sağlık durumunun iyiye gittiği ve servise çıkarıldığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ailesi 10 gündür kayıp Elif'i arıyor10 Ocak 2021 Pazar 11:01
  • Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor10 Ocak 2021 Pazar 11:00
  • Türkiye’de 2020 yılında 365 bin 5 kazada 2 bin 197 kişi hayatını kaybetti10 Ocak 2021 Pazar 10:18
  • Şehit Uzman Çavuş Çelik, memleketine uğurlandı10 Ocak 2021 Pazar 10:17
  • Türkiye'nin coğrafi işaretli ürün haritası çıkartıldı10 Ocak 2021 Pazar 10:15
  • Adana'da kaçak 2 milyon 740 bin makaron ele geçirildi10 Ocak 2021 Pazar 10:02
  • Gölcük’te atık aktarma istasyonu 2,5 milyon lira tasarruf sağladı 10 Ocak 2021 Pazar 09:34
  • Arkadaşlarına çarpan taksiciyi bıçakladıktan sonra aracı alıp kaçtılar10 Ocak 2021 Pazar 09:33
  • Eski eşinin evine gidince KADES ihbarıyla polis geldi, intihara kalkıştı10 Ocak 2021 Pazar 09:32
  • Times gazetesi: Prens Harry ve Meghan Markle nefret söylemleri nedeniyle sosyal medyayı bıraktı10 Ocak 2021 Pazar 09:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti