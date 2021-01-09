  • BIST 1.541
  • Altın 438,721
  • Dolar 7,3525
  • Euro 9,0134
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 12 °C
»

Kaçırıp dövdüler, yarı çıplak halde bagajdan çıkarırken yakalandılar

RİZE’nin İyidere ilçesinde 3 kişi, husumetli oldukları İlker Kavalcı’yı (44) ormana kaçırıp, demir borularla dövdü.
Kaçırıp dövdüler, yarı çıplak halde bagajdan çıkarırken yakalandılar

Olay, önceki gün akşam saatlerinde ilçenin Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İlker Kavalcı, para meselesi yüzünden husumetli olduğu M.K., T.A. ve S.O.’nun saldırısına uğradı. Saldırganlar, Kavalcı'yı ormana kaçırıp, demir borularla dövdü. Şüpheliler ardından Kavalcı’yı otomobilin bagajına koyarak ilçe merkezine getirdi. Sürücü otomobilden inip bagajdaki İlker Kavalcı'yı çekip dışarı attı. Bu sırada durumu fark eden polis ekipleri, hemen olaya müdahale etti. Sürücü ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı. 

Polis ekipleri, kanlar içindeki İlker Kavalcı için sağlık ekibi çağırdı. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kavalcı, Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavalcı'nın hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tututkalarak cezaevine gönderildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şırnak'ta 427 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi07 Ocak 2021 Perşembe 22:18
  • Hindi kestiği sırada bıçağın üstüne düşen çiftçi öldü07 Ocak 2021 Perşembe 21:44
  • Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama07 Ocak 2021 Perşembe 21:43
  • Kaçak sigara imalathanesine baskın: 2 gözaltı07 Ocak 2021 Perşembe 21:42
  • Muş'ta DEAŞ'a operasyon: 3 tutuklama07 Ocak 2021 Perşembe 20:47
  • Ayvacık açıklarında yelkenli teknede 37 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı07 Ocak 2021 Perşembe 19:48
  • Taksi şoförü durakta pompalı tüfekle vuruldu07 Ocak 2021 Perşembe 18:23
  • Tuzakla saka kuşu avlayan 2 kişiye 8 bin 300 lira ceza07 Ocak 2021 Perşembe 18:23
  • Elazığ'da, 69 suç kaydı olan 4 hırsızlık şüphelisine tutuklama07 Ocak 2021 Perşembe 18:21
  • Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı07 Ocak 2021 Perşembe 18:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti