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Kaçkarlar'a haziranda kar yağdı

Kaçkar Dağları Milli Parkı'ndaki yaylalara haziranda yağan kar güzel görüntüler oluşturdu.
Kaçkarlar'a haziranda kar yağdı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi ve Artvin sınırları içerisinde bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırlarında kalan yaylalara, sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesiyle kar yağdı.

Beyaz gelinlik giyen yaylalar ve orman dokusunda güzel görüntüler oluştu.

Yetkililer, 2 bin rakım üzerinde bulunan Palovit, Tahpur, Gito, Badara, Pokut, Sal, Huser, Kavrun, Ağusor, Samistal gibi çok sayıdaki yaylanın yanında Anzer Yaylası'na da kar düştüğünü belirterek, yaylacıların ve dağcıların büyük bir sürpriz ile uyandıklarını söyledi.

Doğu Karadeniz'in en yüksek sıra dağları olan 3 bin 937 rakımlı Kaçkar Dağları'nın zirvesinden yılın büyük bölümünde kar kalkmıyor.

Gümüşhane
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Kazıkbeli Yaylası'nda da dün akşam saatlerine doğru soğuk havanın etkisiyle kısa süreli kar yağışı görüldü.

İlçeye bağlı Söğüteli köyü sınırlarındaki 2 bin 350 rakımlı Kazıkbeli Yaylası'nda doğa beyaza büründü.

Öte yandan Söğüteli Muhtarı Mustafa Keskin, dolu ile birlikte gelen kısa süreli kar yağışını fotoğraflayarak, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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