  • BIST 1.560
  • Altın 399,420
  • Dolar 6,9515
  • Euro 8,4336
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya -1 °C
»

Kadıköy'de 7 ayrı hırsızlık olayından yakalanan şüphelinin hırsızlık anları kamerada

KADIKÖY'de düzenlenen operasyonda 7 ayrı hırsızlık olayından aranan M.D (44) yakalandı. Şüphelinin bir marketten yaptığı hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kadıköy'de 7 ayrı hırsızlık olayından yakalanan şüphelinin hırsızlık anları kamerada

Üsküdar, Beykoz ve Ataşehir'de meydana gelen 7 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili polis çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, bu hırsızlıkları gerçekleştirdiği belirlenen M.D.'nin kaldığı Kadıköy Osmanağa Mahallesi'ndeki adresine baskın yapıldı. Baskında gözaltına alınan şüpheli emniyette sorgulandı. İfadesi doğrultusunda Üsküdar Küçüksu Mahallesi'nde çaldığı eşyaları sakladığı adres tespit edildi. Yakalandığı ve eşyaları sakladığı adresteki aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait Şarjör, 1 adet barkod okuyucu terminal, 3 adet televizyon, 2 adet tablet bilgisayar, 4 adet tıraş makinası, 750 paket sigara, çok sayıda farklı marka ve fonksiyonlarda elektronik eşya ele geçirildi. Şüphelinin, 'hırsızlık', 'güveni kötüye kullanma', ve 'basit yaralama' suçlarından çok sayıda poliste kaydının olduğu tespit edildi. 

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Şüphelinin bir markette yaptığı hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin marketten malzeme çaldığı görülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tunceli'de 1 haftada 35 kişiye, 95 bin lira 'koronavirüs' cezası18 Şubat 2021 Perşembe 15:35
  • Eşini, çocuklarının gözü önünde bıçaklayıp elleriyle boğarak öldürdü18 Şubat 2021 Perşembe 13:23
  • Bursa'da 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi18 Şubat 2021 Perşembe 13:22
  • Taksim Meydanı'nda hareketli anlar18 Şubat 2021 Perşembe 13:21
  • Telefonla aradığı kişiyi 400 bin tl dolandıran şüpheli yakalandı18 Şubat 2021 Perşembe 13:18
  • Sopalarla dövülen kişiye ‘taciz ve tehdit’ suçlaması18 Şubat 2021 Perşembe 13:17
  • Drift yaptıktan sonra kaçan otomobil, kovalamacada polis aracına çarptı18 Şubat 2021 Perşembe 08:18
  • Adana'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı kararı18 Şubat 2021 Perşembe 08:14
  • Yol tuzlama aracı personelini darbeden 3 saldırgan aranıyor18 Şubat 2021 Perşembe 08:14
  • Yardım bahanesiyle girdikleri evlerden hırsızlık yaptılar17 Şubat 2021 Çarşamba 23:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti