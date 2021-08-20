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Kadıköy'de Afgan kadınlar için eylem

KADIKÖY'de kadınlardan oluşan grup, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından, Afgan kadınlar için dayanışma eylemi yaptı.
Kadıköy'de Afgan kadınlar için eylem

Kadıköy'de çeşitli platform üyesi kadınlar akşam saatlerinde Süreyya Operası önünde toplandı. Kadınlar, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından, Afgan kadınlarla dayanışma için eylem yaptı. Kadınlar, ellerindeki pankartlarla sloganlar attı. Polis ekipleri Bahariye Caddesi'nde güvenlik önlemi aldı. 

Grup adına basın açıklaması yapan Çağla Akdere, "Afganistan'da Taliban rejimi altında can güvenliği olmadığını söyleyen kadınların çığlığı bütün dünyaya yayılıyor. Artık Afganistan'da Taliban karşıtı olan hiç kimse için can güvenliği yok." denildi. Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

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