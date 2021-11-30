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Kadıköy'de hareketli gece: Bir kişi hayatını kaybetti, polis görevden uzaklaştırıldı

Kadıköy'de polisin "dur" ihtarına uymayan araç takibe alındı. Aracın önü kesildi, mukavemet eden sürücü polisin silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Firar eden bir kişi ise daha sonra yakalandı. Polis görevden uzaklaştırıldı.
Kadıköy'de hareketli gece: Bir kişi hayatını kaybetti, polis görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Valiliği, dün akşam saat 22.00 sıralarında Kadıköy'ün Göztepe mahallesinde polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli bir aracın takibe alındığını açıkladı. 

Aracın önü Fahrettin Kerim Gökay caddesinde kesildi. Araçta bulunanlardan E.Ç. isimli şüpheli yaya olarak kaçtı. 

Sürücü Ç.K. yakalama işlemi sırasında polislere mukavemette bulundu, o esnada polisin elindeki silahın ateş alamsı sonucu vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. 

15 yaşındaki firari şüpheli E.Ç. paket uyuşturucu madde ile yakalandı. 

Araçta yapılan aramada fişek halinde 2 uyuşturucu madde ve bir adet telsiz ele geçirildi. 

Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Valiliği tarafından tahkikat başlatıldı, olaya karışan polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

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