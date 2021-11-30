Kadıköy'de hareketli gece: Bir kişi hayatını kaybetti, polis görevden uzaklaştırıldı

Kadıköy'de polisin "dur" ihtarına uymayan araç takibe alındı. Aracın önü kesildi, mukavemet eden sürücü polisin silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Firar eden bir kişi ise daha sonra yakalandı. Polis görevden uzaklaştırıldı.