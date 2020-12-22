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Kadıköy'de hırsız polis kovalamacası: Çaldıkları televizyonları yola atıp kaçtılar

Kadıköy'de atık kağıt toplanan motosikletle geldikleri mağazadan 4 adet televizyon çalan 2 hırsız ile polis arasında kovalamaca yaşandı.
Kadıköy'de hırsız polis kovalamacası: Çaldıkları televizyonları yola atıp kaçtılar

YAKLAŞIK 20 BİN LİRA DEĞERİNDE 4 TELEVİZYON ÇALDILAR

Olay, Sahrayıcedit  Mahallesi'nde önceki gün saat 11.30  sıralarında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan bir beyaz eşya mağazasına, kağıt toplanan motosikletle 2 kişi geldi. Hırsızlar motosikletten inerek yaya olarak mağazanın etrafında dolaşmaya başladı. Hırsızlar bir süre sonra mağazanın arka kapısını açarak içeri girdi. Hırsızlar içerden yaklaşık 20 bin lira değerindeki 4 LED televizyonu alarak geldikleri motosiklete taşımaya başladı. Hırsızlık olayını gören bir vatandaş, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

KOVALAMACA YAŞANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri ile hırsızlar arasında kovalamaca yaşandı. Motosikletle gelen hırsızlar, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Göztepe Köprüsü'nden Libadiye Caddesi'ne doğru kaçan hırsızlar daha sonra D-100 Karayoluna  geçerek ters yönden kaçmaya başladı. Hırsızlar çaldıkları televizyonları yola attıktan sonra yaya olarak kaçmak istedi.  

HIRSIZLIK KAMERADA

Şüphelilerden 16 yaşındaki T.K  yakalanarak polis merkezine götürülürken, diğer şüpheli kaçtı. Çalınan televizyonlar yoldan toplanarak polis aracına kondu. Ekipler kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerden 2 kişinin çaldıkları televizyonları motosiklete taşırken görülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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