Kadıköy'de İETT otobüsündeki darp iddası; Kadın yaşadıklarını anlattı

Kadıköy'de İETT otobüsünün şoförü tarafından darp edildiği iddia edilen genç kadın, yaşadıklarını anlattı.

Olay, 29 Eylül günü saat 18.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım duraklarında meydana geldi. İddiaya göre, Üsküdar'da İETT otobüsüne binen İ.K. isimli kadın, ücretini vermeden otobüs şoförünün arkasındaki koltuğa oturdu. Kadıköy'de bulunan Rıhtım durağına gelen İ.K., inmek için orta kapıya doğru yürüdüğü sırada, otobüs şoförü arkasından gelip, "Akbil basmadın" diye uyardı. Kendisine dokunulmasına tepki gösteren genç kadın şoförle tartışmaya başladı. Otobüs şoförü yaşanan tartışmanın ardından genç kadını iddiaya göre darp etmeye başladı. İ.K.'yı otobüsten indiren şoför, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle beraber güçlükle tekrar araca bindirildi. Darp edilen kadının yüz bölgesinde çeşitli yaralanmalar olduğu ve burnunun kırıldığı öğrenildi. Önce hareket amirliğine daha sonra da hastaneye giden kadın darp raporu alarak, otobüs şoföründen şikayetçi oldu.



İETT ŞOFÖRÜ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI



Olayın duyulmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT yetkilileri inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardından İBB tarafından yapılan duyuruda şoför hakkında işlem yapılacağı belirtildi.





"BANA DARP UYGULAYAN KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ OLDUM"



İ.K., yaşadıklarını anlattı. Genç kadın, "29 Eylül günü Üsküdar taraflarında bir otobüse bindim. Havanın çok yoğun şekilde yağışlı olmasından dolayı üzerim sırılsıklam olmuştu. O sırada telefonla konuşuyordum, akbil basmayı unuttum. Bir durak sonra Kadıköy Rıhtım'da indim. 10-15 adım attıktan sonra otobüs şoförünün sert bir müdahalesine maruz kaldım. Beni tutup çekmesi, hakaret etmesi ile bağırması oldu. Çevredekiler bu bağırmaya koştular ve beni ondan ayırmaya çalıştılar. O sırada şoför olay yerinden uzaklaştırıldı. Ben o sırada hareket amirliğine gittim. Hareket amirliğindeki kişilere şoförden şikayetçi olduğumu ve beni darp ettiğini söyledim. Hareket amirliğindeki kişiler şoförün burada olmadığını söylediler. Ben de o sırada polisi aradım. Ondan sonra arkadaşlarımla birlikte hastaneye darp raporu almaya gittik. Hastaneden aldığım raporla beraber karakola gittim. Karakolda bana darp uygulayan kişiden şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı.