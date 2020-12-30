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Kadıköy'de kadın cinayetleri protestosu

KADIKÖY'de toplanan kadınlar, kadın cinayetlerini protesto etti.
Kadıköy'de kadın cinayetleri protestosu

Çeşitli STK üyesi yaklaşık 100 kadın, akşam saatlerinde Kadıköy Eminönü iskelesinde toplandı. Kadınlar dün hayatını kaybeden Öğretim görevlisi Aylin Sözen, Selda Taş, Vesile Dönmez ve öldürülen bütün kadınlar için eylem yaptı. Grup ellerindeki pankartlar ile "Katledilen kadınlar isyanımızdır" sloganları attı. Eyleme katılan bir kadın, “Artık insanlar alışmış gibi hissetmeye başladı ama aslında alışılmaması lazım. Herkesin sokağa çıkması lazım. Sokağa çıkamıyorsa bile insanların sosyal medyadan tepki göstermesi lazım. Birçok erkek kendine bunu hak biliyor. Çünkü bunun cezası verilmiyor. Kadını yakmak, dövmek öldürmek onların hakkı değildir. Bir canı almak kimsenin hakkı değildir" dedi. 

Kadınlar eylemin ardından olaysız dağıldı.

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