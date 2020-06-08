Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahillerinde gece hareketliliği

Kadıköy'de vatandaşlar bu gece de Moda ve Caddebostan sahiline akın etti. Sosyal mesafeye uymayan vatandaşların maske de takmadıkları görüldü

İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaması nedeniyle gece saatlerinde vatandaşlar Kadıköy'deki Moda ve Caddebostan sahiline akın etti. Yürüyüş yapan ve çimler üzerine oturan vatandaşlardan bazıları sosyal mesafe oluşturacak şekilde otururken bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına uymadı. Maske takmadıkları da görülen vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar vakit geçirdi. BEŞİKTAŞ'TA SAHİLE AKIN ETTİLER Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulanmadığı İstanbul'da vatandaşlar akşam saatlerinde Bebek Sahili'ne akın etti. İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulanmamasını fırsat bilen vatandaşlar akşam saatlerinde Beşiktaş Bebek Sahili'ne akın etti. Havanında akşam saatlerinde serinlemesiyle birlikte sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymazken vatandaşların maske de takmadıkları görüldü. Sahilin vatandaşların akınına uğraması nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu da oluştu. Bölgede trafik zaman zaman durma noktasına geldi.