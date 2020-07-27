  • BIST 1.192
  • Altın 425,894
  • Dolar 6,8424
  • Euro 8,0162
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 22 °C
»

Kadıköy'de trafik kazası: 5 yaralı

Kadıköy'de, İstanbul Ulaşım AŞ'ye ait otobüsün, şoförün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kadıköy'de trafik kazası: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Orhan A. yönetimindeki 34 EN 4133 plakalı otobüs, Eğitim Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde Kadıköy istikametine seyrederken, yolun karşısına geçerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin önündeki duvara çıktı. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan, otobüs şoförü ile 4 yolcu çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otobüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinçle çekilerek duvar üzerinden indirildi. Kaza nedeniyle yolun her iki yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik daha sonra normale döndü.

İstanbul Valiliğinden açıklama 
İstanbul Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Orhan A. (52) kontrolündeki otobüsün, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde Kadıköy istikametine seyir halindeyken şoförün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak cadde üzerinde bulunan kültür merkezinin önündeki kaldırıma çıkması sonucu olayın meydana geldiği, başka araç ya da vatandaşın zarar görmediği, otobüste bulunan 4 yolcu ve şoförün hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine sosyal medyadan hakarete gözaltı27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:27
  • Sivil toplum kuruluşu üyeleri Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını protesto etti27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:27
  • Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:26
  • Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:25
  • Bakan Pakdemirli: Tüm orman yangınları kontrol altında27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:24
  • Ankara Emniyet Müdürlüğü FETÖ/PDY'ye yönelik 935 operasyon düzenledi27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:23
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hasat Bayramı'nı kutladı27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:23
  • Diyarbakır'da temizlik aracı yüzü maskeli kişilerce yakıldı27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:21
  • Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi dezenfekte edildi27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:21
  • Burdur'daki orman yangınının mangaldan çıktığı tespit edildi27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti