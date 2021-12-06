  • BIST 1.917,00
  • Altın 782.56150
  • Dolar 13.7762
  • Euro 15.5374
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 1 °C
» »

Kadıköy'de trafikte kasklı dehşet

Kadıköy'de trafikte kasklı dehşet
Kadıköy, Bağdat Caddesi'nde motosiklet sürücüsü trafikte kendisini sıkıştıran sürücüye saldırdı. O anlar ise başka sürücü tarafından cep telefon kamerasıyla kaydetti. 

Olay, Kadıköy Bağdat Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte ilerleyen bir otomobil sürücüsü, aynı istikamette ilerleyen motosiklet sürücüsünü sıkıştırdı. İki sürücü trafiğin ortasında tartışmaya başladı. Öfkeli motosiklet sürücüsü hırsını alamayınca sürücünün yanına giderek kapısını açtı. Daha sonra ise kendisini sıkıştıran sürücünün arabasına kaskıyla defalarca vurdu. Trafikte dehşeti yaşayan otomobil sürücüsü, son anda aracının kapısını kapatarak saldırgandan kurtuldu. Motosiklet sürücüsü çevredeki vatandaşların araya girmesiyle saldırıya son verdi. 

O anları ise başka sürücü cep telefon kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde ise motosiklet sürücüsünün "Beni mi öldüreceksin, Beni mi öldüreceksin" diyerek kaskıyla otomobile vurduğu görülüyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Medeniyetler beşiği çok sayıda turist çekiyor
Medeniyetler beşiği çok sayıda turist çekiyor
20 milimetrelik yerli burun topu 2022'de Atak helikopterine entegre edilecek
20 milimetrelik yerli burun topu 2022'de Atak helikopterine entegre edilecek
TEKNOFEST'te birinci olan proje işitme engellilerin hayatını kolaylaştıracak
TEKNOFEST'te birinci olan proje işitme engellilerin hayatını kolaylaştıracak
BM Genel Merkezinin kapanmasına neden olan silahlı şüpheli teslim oldu
BM Genel Merkezinin kapanmasına neden olan silahlı şüpheli teslim oldu
Acılı eşten "aşı olun" çağrısı
Acılı eşten "aşı olun" çağrısı
Bakan Bilgin: Enflasyonun karşısında emeği koruyacağız
Bakan Bilgin: Enflasyonun karşısında emeği koruyacağız
Son Eklenen Videolar
Harran Sarayı'nın 9 asırlık salonu gün yüzüne çıkarıldı
Harran Sarayı'nın 9 asırlık salonu gün yüzüne çıkarıldı
Karabük'te 1600 yıllık kantar ağırlığı bulundu
Karabük'te 1600 yıllık kantar ağırlığı bulundu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 40 adrese baskın
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 40 adrese baskın
Kağıthane'de çatı anne ile oğlunun üzerine düştü
Kağıthane'de çatı anne ile oğlunun üzerine düştü
KOSGEB desteğiyle Adana'da tesis kuran kadın birçok şehre hurma gönderiyor
KOSGEB desteğiyle Adana'da tesis kuran kadın birçok şehre hurma gönderiyor
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti