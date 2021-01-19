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Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı şiddeti

Kadıköy'de, Özbekistan uyruklu bakıcının, çalıştığı evdeki yaşlı kadına olan sözlü ve fiziki saldırıları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaşlı kadının pencereye çıkarak 'burada beni dövüyorlar' diyerek yardım istediği anlar görülüyor.
Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı şiddeti

Olay geçtiğimiz günlerde Göztepe Mahallesi Ortabahar Sokak'ta meydana geldi. Özbekistan uyruklu olduğu iddia edilen kadın bakıcı, birlikte yaşadığı yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulundu. Bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde, yabancı uyruklu bakıcının yaşlı kadına cinsel içerikli sözlü tacizde bulunduğu görülüyor. Görüntülerde yaşlı kadının polise giderek şikayetçi olacağını ve ayağındaki yara izlerini göstereceğini söylemesi üzerine bakıcının 'ne polisi ya jandarmaya göster' diyor. Yabancı uyruklu bakıcının yaşlı kadına terlik fırlattığının yer aldığı görüntülerde, pencereye çıkan yaşlı kadının 'burada beni dövüyorlar' diyerek yardım istediği görülüyor. 

Olayın yaşandığı binanın karşısında oturan bir kişi "Karşı binada oturuyorum. Kadıncağızın camdan bağırmalarını duyduk ama anlayamadım. Bakıcı kadını sürekli görüyordum. Eve birilerini getiriyordu ama ben kondurumadım. Kadıncağızı tanırım tek başına yaşayan bir hanımdı. Camdan bağırdığını duydum ama bakıcıya bağırdığını düşündüm" diye konuştu. 

Yaşlı kadının yeğeninin konu ile ilgili polis merkezine gittiği ifade verdiğini ve şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri Özbekistan uyruklu bakıcıyı arıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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