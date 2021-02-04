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Kadıköy'deki olaylarda gözaltına alınan 23 şüpheli, adliyeye sevk edildi

Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı gösterilerle ilgili gözaltına alınan 23 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kadıköy'deki olaylarda gözaltına alınan 23 şüpheli, adliyeye sevk edildi

Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla 2 Şubat'ta Kadıköy'de toplanarak protesto gösterisi yapan ve çıkan olaylarda gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine götürüldü.

82 şüpheli serbest bırakılmıştı
Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla Kadıköy'de protesto gösterisi yapmak isteyen gruplara polis müdahale etmiş ve Kadıköy'de 94 kişiyi yakalamıştı.

Ekipler, ayrıca Beşiktaş ve Sarıyer'de Kadıköy'deki gösterilere katılmak isteyen 11 kişiyi de gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 105 şüpheliden 82'si işlemlerinin ardından dün serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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