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Kadıköy'deki olaylarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı gösterilerle ilgili gözaltına alınan 23 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kadıköy'deki olaylarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 2'si tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla 2 Şubat'ta Kadıköy'de toplanan ve çıkan olaylarda gözaltına alınan 23 zanlının Anadolu Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın tutuklanmaları talebiyle sevk ettiği 10 şüpheliden A.A. ile Ş.D'nin "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanmasına, 8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Hakimlik, salıverilen 8 zanlıdan 2'si hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı", 6'sı hakkında da yalnızca "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Savcılığın ev hapsi uygulanmasını ve yurt dışına çıkış yasağı konulmasını istediği 13 şüpheli de aynı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

82 şüpheli serbest bırakılmıştı
Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla Kadıköy'de gösteri yapmak isteyen gruplara polis müdahale etmiş ve Kadıköy'de 94 kişiyi yakalamıştı.

Ekipler, ayrıca Beşiktaş ve Sarıyer'de Kadıköy'deki gösterilere katılmak isteyen 11 kişiyi de gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 105 şüpheliden 82'si işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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