  • BIST 100.216
  • Altın 278,987
  • Dolar 5,7543
  • Euro 6,3808
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 12 °C
»

Kadın akrobasi pilotundan Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri

Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, geleneksel fotoğraf çekiminin ardından cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla gösteri yaptı.
Kadın akrobasi pilotundan Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri

Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, yılın son gösterisini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu olan babası Ali İsmet Öztürk'ün izinden giderek, pilotluk serüvenine 9 yaşında başlayan Semin Öztürk Şener, "Geleneksel Cumhuriyet Fotoğrafı" etkinliği için Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan bin kişi, Şener'in 360 beygir gücündeki "Pitts S2-B" uçağının çevresinde iki hilal oluşturacak şekilde dizildi. Uçağının yanında bulunan Şener de elindeki Türk bayrağıyla her yıl gerçekleştirilen "cumhuriyet" fotoğrafında yer aldı.

Fotoğraf çekiminin ardından etkinliğe katılanlar için yılın son gösterisini yapan Şener, izleyenlerden alkış aldı.

Gösterinin ardından açıklamada bulunan Şener, cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünü kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bu yılı 6 gösteriyle tamamladığını belirten Şener, "Aynı zamanda Sivrihisar Havacılık Merkezinin de bu yıla dair son uçuşunu yapmış olduk. Bu gösteri elbette en anlamlı gösteri, çünkü Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yapıyoruz. Bu etkinlikte uçmaktan dolayı çok gururluyum. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya'da hortum paniği28 Ekim 2019 Pazartesi 23:44
  • Atıklardan 'sanatsal kağıt' ürettiler28 Ekim 2019 Pazartesi 22:00
  • Belediye başkanı eşekle kitap dağıttı28 Ekim 2019 Pazartesi 21:00
  • Ödüllü kimyagerler Van'ın gururu oldu28 Ekim 2019 Pazartesi 20:15
  • Caminin çeşmesinden çorba akıyor28 Ekim 2019 Pazartesi 20:00
  • Artvin sonbaharda fotoğraf tutkunlarını cezbediyor28 Ekim 2019 Pazartesi 19:00
  • Mezun olmadan harçlıklarıyla kendi işini kurdu28 Ekim 2019 Pazartesi 18:00
  • 'Engelli annesi olmayı bir lütuf olarak görüyorum'28 Ekim 2019 Pazartesi 17:00
  • 'Sıpa'nın ismini sosyal medya takipçileri belirledi28 Ekim 2019 Pazartesi 16:30
  • Dinleyerek öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i 14 kez hatmetti28 Ekim 2019 Pazartesi 16:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti