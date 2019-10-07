AK Parti'nin Kızılcahamam'da basına kapalı gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda kadın-erkek kavgaları sonrası ortaya çıkan kamu davaları görüşüldü ve Kadın Bakanlığı kurulması gündeme geldi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, AK Parti istişare toplantısında milletvekilleri "Erkekler bu davalarda mağdur ediliyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ise kadına şiddet konusunda çok hassas olunmasını istedi.

Toplantıda yine bir milletvekilinin "Aile Bakanlığı kadın bakanlığına döndü" sözlerine Erdoğan "Ben kadınlarla ilgili yaklaşıma katılmıyorum. Aile Bakanlığının asli görevleri arasında kadın meseleleri var. Belki bakanlık sayısı artar ve bir kadın bakanlığı gelebilir" dedi.