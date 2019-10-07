  • BIST 103.021
  • Altın 277,414
  • Dolar 5,7330
  • Euro 6,2917
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 14 °C
»

'Kadın bakanlığı' gelebilir

AK Parti'nin Kızılcahamam'da basına kapalı gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda kadın-erkek kavgaları sonrası ortaya çıkan kamu davaları görüşüldü ve Kadın Bakanlığı kurulması gündeme geldi.
'Kadın bakanlığı' gelebilir

Türkiye gazetesinin haberine göre, AK Parti istişare toplantısında milletvekilleri "Erkekler bu davalarda mağdur ediliyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ise kadına şiddet konusunda çok hassas olunmasını istedi.

Toplantıda yine bir milletvekilinin "Aile Bakanlığı kadın bakanlığına döndü" sözlerine Erdoğan "Ben kadınlarla ilgili yaklaşıma katılmıyorum. Aile Bakanlığının asli görevleri arasında kadın meseleleri var. Belki bakanlık sayısı artar ve bir kadın bakanlığı gelebilir" dedi.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marangozun örnek tavşan sevgisi07 Ekim 2019 Pazartesi 10:11
  • Kesmeye kıyamadığı ağacın etrafına bakkalını inşa etti07 Ekim 2019 Pazartesi 10:07
  • 'Balık stokları tükeniyor' uyarısı07 Ekim 2019 Pazartesi 10:06
  • Göçerlerin 'eve dönüş' yolculuğu07 Ekim 2019 Pazartesi 10:04
  • 'Kadın bakanlığı' gelebilir07 Ekim 2019 Pazartesi 09:28
  • Oğlunun borcu için kefil olan anne tutuklandı07 Ekim 2019 Pazartesi 09:24
  • “Kur'an Okuyan Kız"07 Ekim 2019 Pazartesi 00:05
  • İz bırakanlar 307 Ekim 2019 Pazartesi 00:04
  • Realist Osmanlı aydını: Katip Çelebi06 Ekim 2019 Pazar 20:30
  • 'Tarifi tutturulamayan' ekmeğin ünü ilçe sınırlarını aştı06 Ekim 2019 Pazar 19:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti