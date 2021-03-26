  • BIST 1.400
  • Altın 442,654
  • Dolar 7,9650
  • Euro 9,3854
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -1 °C
»

Kadın basketbolunda play-off'ta Ankara'da derbi heyecanı yaşanacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarın iki Ankara takımı OGM Ormanspor ile Çankaya Üniversitesi play-off çeyrek final serisinin ilk maçında karşılaşacak.
Kadın basketbolunda play-off'ta Ankara'da derbi heyecanı yaşanacak

M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi maçı saat 16.30'da başlayacak.

Bu iki takım arasında normal sezonda oynanan maçları OGM Ormanspor kazandı. Yeşil-beyazlılar, sahasında 88-68 yendiği rakibini deplasmanda da 71-69 mağlup etti. Normal sezonu 16 galibiyet, 10 yenilgiyle 4. sırada bitiren OGM Ormanspor seride saha avantajına sahip olacak. Normal sezonda 15 galibiyet, 11 yenilgi alan Çankaya Üniversitesi ise 5. sıradan play-off'a girdi.

Serinin ikinci maçı 30 Mart Salı günü oynanacak. İlk iki maçta karşılıklı galibiyetler alınırsa yarı finale çıkan takımı 2 Nisan Cuma günü oynanacak müsabaka belirleyecek.

Seriyi geçen takım yarı finalde Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor serisinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk haftası sona erdi26 Mart 2021 Cuma 09:12
  • Fenerbahçe'de Kovid-19 vakaları artıyor26 Mart 2021 Cuma 09:11
  • A Milli Takım’da Norveç hazırlıkları başladı25 Mart 2021 Perşembe 21:01
  • Fenerbahçe pro-lisans sahibi Emre Belözoğlu’na emanet25 Mart 2021 Perşembe 20:04
  • Galatasaray, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvurdu25 Mart 2021 Perşembe 16:22
  • Olimpiyat kotası alan milli sporcu Kerem Kamal, 'efsane güreşçi' olarak anılmak istiyor25 Mart 2021 Perşembe 16:22
  • Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yenilenen Beylerbeyi Stadı'nın açılış törenine katıldı25 Mart 2021 Perşembe 16:21
  • Bakan Kasapoğlu: Gençlik için hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gayret gösteriyoruz25 Mart 2021 Perşembe 16:20
  • Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Uygun: Her maçımızı final görerek özenle hazırlanıyoruz25 Mart 2021 Perşembe 16:19
  • Genç sporcu Irmak Yıldırım, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda mücadele edecek25 Mart 2021 Perşembe 16:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti