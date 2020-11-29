Kadın cinayetleri ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 azaldı

Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında, aile içi ve kadına şiddetle mücadele kapsamındaki tedbirler ve uygulamalar sayesinde cinayete kurban giden kadın sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 azaldı.

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığınca kolluk güçlerinin faydalanması amacıyla "Aile İçi Şiddet ve Kadın Cinayetlerinin Önlenmesinde Kolluğun Önemi ve Rolü" raporu hazırlandı.

Aile içi şiddet ve kadın cinayetleriyle mücadeleye ilişkin temel kavramlar, hukuki yaklaşımlar, medya söylem analizleri, uygulama örnekleri ve kolluğun mücadeledeki rolünün yer aldığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığının verilerini içeren çalışmayla, bu alandaki farkındalığın artırılması amaçlandı.

Çalışmaya göre Türkiye'de 1 Ocak-1 Temmuz 2020'de 117 bin 192 aile içi ve kadına yönelik şiddet olayı meydana geldi. Olaylardaki mağdur sayısı 126 bin 880 olarak kayıtlara geçti.

Kadınların mağdur edildiği suç türleri arasında kasten yaralama, tehdit, hakaret, kötü muamele ve Aile Hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali ilk sıralarda yer aldı.

Kadınlar en çok evde öldürülüyor

Türkiye'de, 2019'un ilk 6 ayında 173 kadın cinayet sonucu hayatını kaybetti. Bu yılın aynı döneminde ise cinayet kurbanı kadın sayısı yüzde 34'lük azalma ile 115 oldu.

Bu yılın ilk 6 ayında kadın cinayetlerinin illere göre dağılımında, İstanbul (21), Ankara (9), İzmir (7), Manisa (6) ve Bursa (5) ilk sıralarda yer aldı.

Kadın cinayetleri en çok evde işlendi. Kadınların yüzde 66'sı evde, yüzde 16'sı sokakta, yüzde 6'sı iş yerinde, yüzde 4'ü yol kenarında, yüzde 2'si ıssız yerde, yüzde 2'si araçta, yüzde 2'si otelde, yüzde 1'i hastanede ve yüzde 1'i ormanlık alanda öldürüldü.

Öldürülen kadınların profili

Öldürülen kadınların, yüzde 29'unun 36-45, yüzde 24'ünün 26-35, yüzde 23'ünün 46 ve üzeri, yüzde 19'unun 18-25 ve yüzde 5'inin 0-17 yaş aralığında olduğu belirlendi.

Çoğunlukla 26 yaşından büyük, evli ve çocuklu olduğu belirtilen cinayet kurbanı kadınların yüzde 90'ının devlete başvuru mekanizmalarından yeterince haberdar olmadığı, toplumsal baskı, utanma, erteleme ve bir şans daha vermek gibi nedenlerle "koruyucu" ya da "önleyici" tedbir kararı aldırmadığı anlaşıldı.

Kadınların yüzde 37'sinin ev hanımı, yüzde 11'inin işçi, yüzde 5'inin işsiz, yüzde 4'ünün öğrenci, yüzde 2'sinin çiçekçi, yüzde 2'sinin kuaför, yüzde 1'inin polis, yüzde 1'inin doktor olduğu belirlendi, yüzde 37'sinin mesleği tespit edilemedi.

Katil zanlılarının profili

Bu yılın 6 ayında meydana gelen 115 kadın cinayetinin tamamının şüphelisi kolluk kuvvetlerince yakalandı.

Şüphelilerin yüzde 40'ının eş, yüzde 23'ünün aile üyesi, yüzde 22'sinin sevgili, yüzde 8'inin boşandığı eş, yüzde 3'ünün akraba, yüzde 2'sinin ısrarlı takipçi ve yüzde 2'sinin sevgilisinin eşi olduğu belirlendi.

Cinayet zanlılarından yüzde 25'inin işçi, yüzde 25'inin işsiz, yüzde 19'unun serbest meslek sahibi, yüzde 7'sinin emekli, yüzde 4'ünün şoför ve yüzde 4'ünün özel güvenlik görevlisi, diğerlerinin ise çeşitli meslek gruplarından olduğu belirlendi.

Kadın cinayetlerinin yüzde 63'ü tasarlanarak işlendi

Rapora göre cinayetlerin yüzde 63'ü tasarlayarak, yüzde 37'si ise ani gelişme sonucu işlendi.

Kadın cinayetlerinin nedenleri arasında yüzde 26 ile ani gelişen tartışma, yüzde 23 ile kıskançlık, yüzde 13 ile boşanmayı kabullenememe, yüzde 8 ile aldatıldığını düşünme ve yüzde 4 ile psikolojik sorunlar yer aldı.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için hayata geçirilen projeler

"Kadına karşı şiddete sıfır tolerans" politikasını benimseyen Türkiye'de, aile içi şiddet ve kadın cinayetlerinin durdurulması, bu alanda toplumsal farkındalığın artırılması ve tehlike altındaki kadınların kolluk kuvvetlerine daha kolay ulaşarak kendilerini güvende hissedebilmelerini sağlamak amacıyla birçok proje hayata geçirildi.

Bu yılın ilk 6 ayında cinayete kurban giden kadınların yüzde 66'sının evde öldürülmesi, kadınların can güvenliğini korumayı zorlaştıran bir durum olarak ortaya çıktı.

Bu nedenle devlet kurduğu destek hatları ve hazırladığı akıllı telefon uygulamalarıyla kadınların her ortamda yanında olmayı amaçladı.

KADES'i 891 bin 181 kadın indirdi

Bu uygulamaların başında gelen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile kadınlar tehlike anlarında tek bir tuşla kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunabiliyor.

24 Mart 2018'de kullanıma sunulan KADES'i 891 bin 181 kadın telefonuna indirirken uygulama üzerinden yaklaşık 50 bin ihbarda bulunuldu.

Kadınların şiddete karşı korunmasında kullanılan diğer uygulama ise elektronik kelepçe.

Halen 15 ilde devam eden elektronik kelepçe uygulamasının, yıl sonuna kadar 81 ile yaygınlaştırılması hedefleniyor. Halihazırda 46 vakanın takibi elektronik kelepçeyle yapılıyor.

Koruyucu ve önleyici tedbir kararları arttı

Ayrıca şiddet gören ya da hayatları tehlike altında olan kadınlar hakkında mağdura yönelik "koruyucu tedbir kararı", şüphelilere yönelik de "önleyici tedbir kararı" alınabiliyor.

Geçen yılın ilk 6 ayına göre bu yılın aynı döneminde koruyucu tedbir kararında yüzde 49 artış, önleyici tedbir kararındaysa yüzde 66 artış oldu.

Bu kapsamda, 2020'nin ilk 6 ayında 60 bin 199 kişi hakkında koruyucu, 125 bin 467 kişi hakkında önleyici tedbir kararı verildi.

Bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri

Öte yandan, İçişleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Adalet bakanlıkları başta olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çok sayıda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesinde uzman personelden yararlanmak isteyen kurumlar, personelin yetki ve sorumluluklarını öğrenip pekiştirmesi için eğitimler de düzenledi.