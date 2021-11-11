Kadın dayanışması başarı getirdi

Çubuk’ta komşu kadınlar Fevziye Türk ile Zehra Kaya, 4 bin TL sermayeyle bir yıl önce mobilya döşemeci dükkânı açtı.

Zehra Kaya’nın mobilya döşemecisi eşi Faruk Kaya da usta olarak işe başlarken, iki kadın bir yandan mobilya döşemeciliğini öğrenirken diğer yandan işlerini büyüttü. İlk olarak kırlent dikimi, koltuk kumaşı sökümü gibi işlere yardım etmeye başladıklarını anlatan Türk, hem imalathanedeki işleri hem de satın alma işlerini yürüttüklerini kaydetti. Hiç kimseden destek almadan makine ve ekipmanı da arttırdıklarını vurgulayan Türk, kadının istediği takdirde her işi yapabileceğini gösterdiklerini dile getirdi.

Türk, yeni istihdamlar sağlamak için mağaza açmayı hedeflediğini belirterek, “Bir yılda hayal bile edemediğimiz bir konuma geldik. İş yerini açarken ‘3-4 ay hiçbir işimiz olmaz’ diye düşünüyorduk ama ilk günden bugüne hiç boş durmadık” diye konuştu. Zehra Kaya ise komşusunun cesaretiyle iş hayatına atıldığını belirterek, “Komşum sayesinde hem işimin patronu oldum hem de eşimin şehir dışında çalışmasını engelledim” dedi. Faruk Kaya da eşiyle komşusunun aralarında karar vererek iş yerini açtıklarını, kendisinin de iş teklifini düşünmeden kabul ettiğini dile getirdi.