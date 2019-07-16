Kadın girişimci, ahşap atıklarını tasarıma dönüştürdü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 çocuk annesi Seda Şentürk (39), eşiyle birlikte açtıkları ahşap palet üretim firmasında geriye kalan atıkları değerlendirip ahşap tasarım ürünleri üretiyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 çocuk annesi Seda Şentürk (39), eşiyle birlikte açtıkları ahşap palet üretim firmasında geriye kalan atıkları değerlendirip ahşap tasarım ürünleri üretiyor. Tasarımlarıyla adını duyuran Şentürk, "Kadınlarımız asla vazgeçmesin. En azından yapmadım dememiş olmak için mutlaka mücadele etmeli" dedi.

Orhangazi'de 1997 yılında lisedeyken bir palet fabrikasının muhasebesinde çalışan Seda Şentürk, edindiği tecrübeleri iş hayatına yansıttı. Özel bir orman ürünleri ve ahşap tasarım işletmesini yürüten Seda Şentürk ve eşi Bilgeç Şentürk, 2011 yılında ise kurdukları firma ile önce fırça sapı, ardından da ahşap palet üretimi yapmaya başladı. Seda Şentürk, üretimden geriye kalan atık ahşapları değerlendirmeye karar verdi. Şentürk, bu atıkları ahşam tasarım ürünlerine dönüştürdü. Adını verdiği ahşap tasarım ürünleri ile ismini duyuran Seda Şentürk, kadınların iş hayatındaki başarısına örnek oluşturdu.



YURT DIŞINA DA İHRAÇ EDİYOR



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası'nın da Orhangazi Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı olan Seda Şentürk, ahşap ile lise yıllarında tanıştığını belirtti. Eşi ile birlikte 2011 yılında iş kurduklarını ifade eden Şentürk, "İlk dönemlerde fırça sapı üretimi yaptık, fakat bu işte zarar ettik. Daha sonra 'Ahşap üretiminin hangi dalında iş yapabiliriz?' diyerek, araştırdık. O dönemde ahşap palet üretimine geçtik. Fakat bu işi yürütürken çıkan atık ağaç parçalarını nasıl değerlendirebileceğimizi düşündüm ve böylelikle ahşap tasarım ürünleri üretmeye başladım. Ev eşyalarından süs eşyalarına, mutfak malzemelerinden ağaç saksı üretimine kadar birçok ürün ortaya çıkarmaya başladık" dedi.



Türkiye'nin dört bir yanına ürünlerini gönderen Seda Şentürk, ilk yurt dışı satışını da Kenya'ya yaptığını belirtti. Ürettiği ahşap ürünlerde özellikle mutfak malzemelerinde, hiçbir kimyasal madde kullanmadıklarının da altını çizen Şentürk, "Mutfak ürünlerimizi fırınladıktan sonra zeytinyağı ya da ceviz yağı ile işleyip sağlıklı bir hale getiriyoruz" ifadesini kullandı.



KADIN GİRİŞİMCİLERE TAVSİYE



Kadın girişimci olarak 15 yılı aşkın bir süredir iş hayatının içinde olduğunu vurgulayan Seda Şentürk, "Devletimizin daha fazla destek olmasını istiyorum. Prosedürlerin ağır olduğunu düşünüyorum. Bu prosedürler hafifletilmeli. Birçok kırsal alanda projem var, ama prosedürleri geçmek için zorlanıyoruz. Devletimizden bunlara çözüm bulmasını istiyoruz" diye konuştu.



Kadın girişimcilere de tavsiyelerde bulunan Seda Şentürk, "Kadınlarımız asla vazgeçmesin. Her işte başarılı olmak zorunda değiller. En azından yapmadım dememiş olmak için mutlaka vazgeçmeden mücadele etmelerini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.